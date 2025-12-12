‍ ‍ طرح «تفکیک زباله از مبدأ» در کرمانشاه به زودی اجرا می شود

به گزارش کردپرس، بیژن مرادی در جلسهای که با حضور معاونین و مدیران شهرداری در سالن جلسات معاونت خدمات شهری برگزار شد، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را یکی از برنامههای مهم شهرداری در حوزه مدیریت پسماند عنوان کرد.
مرادی با تأکید بر اینکه زیرساختهای این طرح آماده و مطالعات آن به پایان رسیده است، افزود: سند اجرایی طرح تهیه شده و از ابتدای دیماه وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
وی با اشاره به بهرهگیری از نرمافزار «بِهروب» در این طرح گفت: شهروندان میتوانند با ثبت زبالههای ارزشمند در این سامانه، از مزایایی مانند شارژ کارت شهروندی، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبوض و حتی دریافت وجه نقد در حساب شخصی بهرهمند شوند.
سرپرست شهرداری کرمانشاه، لزوم توجه به پیوست فرهنگی و رسانهای را یکی از پایههای موفقیت این طرح دانست و افزود: بدون فرهنگسازی و همراهی مردم، اجرای چنین طرحهایی به نتیجه مطلوب نمیرسد. بخش رسانهای طرح با هدف ترویج سبک زندگی شهری مسئولانه، ارتقای مشارکت محلهای و آموزش نکات ساده اما اثرگذار در تفکیک صحیح پسماند طراحی شده است.
مرادی با اشاره به مزایای فرهنگی اجرای این طرح گفت: طرح تفکیک از مبدأ، علاوه بر کاهش حجم زباله و حفظ محیط زیست، باعث تقویت حس مسئولیتپذیری اجتماعی، ایجاد رفتارهای پایدار شهری، افزایش آموزشهای محیطزیستی در خانوادهها و الگوسازی برای نسل آینده میشود.
وی اضافه کرد که مدیران شهرداری وظیفه دارند با همکاری رسانهها، مدارس، سمنها و گروههای محلهمحور،
اطلاعرسانی دقیق و مستمر درباره این طرح را دنبال کنند.
سرپرست شهرداری کرمانشاه در پایان اظهار امیدواری کرد: با اجرای این طرح و مشارکت فعال شهروندان، کرمانشاه به شهری پاکتر و با مدیریت هوشمند پسماند تبدیل شود.
