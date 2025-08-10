نبود منابع مالی، دلیل جنبش روابط اسلامی برای عدم شرکت در انتخابات عراق

به گزارش کردپرس، جنبش روابط اسلامی کردستان اعلام کرد که به دلیل ناتوانی در تأمین هزینههای مورد نیاز کمیسیون و تبلیغات انتخاباتی، در انتخابات پارلمانی عراق شرکت نخواهد کرد.
این حزب با اشاره به عدم حل مشکلات ریشهای روند انتخابات پارلمان کردستان، شرایط مبهم سیاسی عراق و شکست تلاشها برای ائتلاف با سایر جریانها، تصمیم به عدم مشارکت گرفت.
جنبش روابط اسلامی کردستان تأکید کرد که وضعیت اقتصادی اقلیم، عدم پرداخت حقوق کارمندان و نبود افق روشن برای حل اختلافات اربیل و بغداد، دلیل اصلی این تصمیم بوده است.
نظر شما