اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر پاوه مشخص شدند

به گزارش کردپرس؛ فرزاد الماسی، در نشست انتخاب معتمدین این هیئت اعلام کرد: عزیز سلیمی، شمس‌الدین سهرابی، مهدی عبدی، ولی ابراهیمی، برزان پیرانویسه، دلشاد پیاپ، بهروز شفیعی و ملیحه جراح‌زاده به عنوان اعضای اصلی، و پنج نفر نیز به عنوان اعضای علی‌البدل این هیئت بر اساس رأی‌گیری قانونی برگزیده شدند.

فرماندار پاوه با تاکید بر رعایت اصل بی‌طرفی از سوی عوامل انتخابات، فلسفه تشکیل شوراها و هیئت‌های اجرایی را اتکا به مردم دانست و گفت: «اجرای سالم انتخابات و صیانت از آرای مردم اولویت ماست.»

وی نقش مشارکت بالای مردم پاوه در انتخابات‌های گذشته را مهم ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود با همکاری مناسب مجریان و ناظران، حضور حداکثری مردم تکرار شود.

بر اساس اعلام فرماندار پاوه، ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود و انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.