مرمت کلیساهای آذربایجان غربی به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در سطح استان ۹۰ کلیسا وجود داشته که ۴۸ مورد آن از نوع ثبتی هستند، اظهار کرد: از بین این کلیساها در حدود ۸۰ مورد فعال بوده که می‌توان قره‌کلیسا چالدران، نه نه مریم، مارسرگیز سیر و گردآباد ارومیه اشاره کرد که علاوه بر انجام مناسک مذهبی در این کلیساها، این مکان‌ها تبدیل به یکی از جاذبه‌های گردشگری نیز شده‌اند.

مرتضی صفری افزود: در سطح استان قره کلیسا و و کلیسای زورزور ماکو به همراه میراث معنوی باداراک به ثبت جهانی رسیده‌اند که از شهرت جهانی برخوردار بوده و هر ساله از محل اعتبارات ملی و استانی برای مرمت این بناها بودجه خاصی در نظر گرفته می‌شود.

او با بیان اینکه مرمت و احیای بناهای تاریخی بدون توجه به دین و مذهب انجام می‌شود، ادامه داد: با توجه به کمبود اعتبارات مرمتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، نیاز است که نمایندگان از محل اعتبارات در اختیار خود در این حوزه مساعدت‌های لازم را داشته باشند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر برای ارتقای تجهیزات امنیتی و نصب دوربین در اطراف کلیسای زور زور ماکو نیازمند اعتبار هستیم و همچنین اعتبار ۵ میلیارد تومانی برای مرمت کلیسای هفتوان سلماس و نیز پنج میلیارد تومان اعتبار دیگر برای مرمت سایر کلیساهای استان نیاز است.

صفری تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های گردشگری در اطراف قره‌کلیسا چالدران نیز یکی دیگر از اقدامات ضروری است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی لازم برای حمایت از سرمایه‌گذار در این میراث جهانی را دارد.

او گفت: استاندار آذربایجان غربی توجه ویژه‌ای به حوزه گردشگری داشته و تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تقویت این زیرساخت‌ها دارد و همین امر به تسهیل امور سرمایه‌گذاری در استان کمک شایانی کرده است.

نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس نیز در این دیدار ضمن تشکر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی برای حفظ و احیای آثار تاریخی اظهار کرد: آثار تاریخی بدون در نظر گرفتن مذهب و دین، متعلق به همه ایرانیان است و نشان‌دهنده همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران است.

آرا شاوردیان اضافه کرد: در جمهوری اسلامی ایرانی بناهای تاریخی پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جایگاه خاصی برخوردار بوده و همواره بودجه خاصی برای مرمت و احیای آنها اختصاص یافته است که نشان از توجه به حفظ هویت فرهنگی و تاریخی همه ایرانیان است.

نماینده مسیحیان ارامنه شمال در مجلس با اشاره به اعتبار کم حوزه فرهنگی گفت: نمایندگان و سایر مسئولان شهری و استانی هر کدام به اندازه سهم خود باید کمک حال اداره‌کل در حوزه‌های میراث‌فرهنگی برای حفظ آثار باستانی باشند، اگر برنامه‌ای در جهت حفظ و نگهداری آثار باستانی وجود دارد باید از حداکثر توان خود برای بهره‌گیری آنها استفاده کرد.

شاوردیان تصریح کرد: بنده به نوبه خود نیز پیگیر تخصیص اعتبار لازم برای مرمت و احیای بناهای تاریخی سطح استان بوده و در این راستا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت خیران میراث‌فرهنگی با در نظر گرفتن مشوق‌های معنوی نیز استفاده شود.