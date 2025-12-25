جزئیات مطالبات حزب دمکرات از بغداد؛ از نفت و گاز تا مناطق مورد مناقشه

به گزارش کردپرس، وفا محمد، عضو حزب دمکرات کردستان، در گفتوگو با روزنامه «الصباح» اعلام کرد: «پنج محور مورد مذاکره حزب دمکرات در بغداد شامل تصویب قانون نفت و گاز و اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی است.»
وی افزود: «سه محور دیگر شامل تضمین سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی، اصلاح قانون انتخابات و حلوفصل پرونده توزیع کرسیها و شایستگیهای قانون اساسی است.»
هیأتی از حزب دمکرات کردستان به ریاست فاضل میرانی به بغداد سفر کرد و نخستین دیدار این هیأت در چارچوب تحرکات و رایزنیهای سیاسی برای تشکیل دولت آینده عراق، با رئیسجمهور این کشور انجام شد.
