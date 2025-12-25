سه جایزه جشنواره «فانوس خیال» به فیلم «بنت الشلبیه» از کردستان رسید

به گزارش کرد پرس، آیین اختتامیه سومین دوره جشنواره ملی فانوس خیال در حالی در شهر دامغان به پایان رسید که فیلم کوتاه بنت الشلبیه به کارگردانی سارو حیدری از کردستان توانست در شش بخش بهترین فیلم داستانی، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه داستانی، بهترین بازیگری زن، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین نامزد دریافت جوایز این جشنواره باشد.
حسین یزدانشناس، محمد نجاریان، تیام یابنده، آزاده موسوی و اسما ابراهیمزادگان. هیئت داوران بخش فیلم این جشنواره بودند که در پایان اثر فیلمساز کردستانی را در بخش بهترین فیلم داستانی به عنوان برنده این بخش معرفی کردند و فیلمنامه این اثر را شایسته تقدیر دانستند.
ویانا حسینی بازیگر کردستانی نقش اصلی فیلم بنت الشلبیه نیز با نظر هیات داوران این جشنواره شایسته تقدیر بهترین بازیگری زن در میان نامزد های این بخش بود.
فریدون طالبی به عنوان فیلمبردار بنت الشلبیه، ثنا شریعتی تدوینگر این اثر و سارو حیدری به عنوان کارگردان به ترتیب در بخش های بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین و بهترین کارگردانی نیز نامزد دریافت جایزه بودند.
این فیلم داستان دختر جوانی در دهه شصت را روایت میکند که در میانه محدودیتهای اجتماعی، برای رسیدن به رؤیای نواختن سازی که دوستش دارد، با دنیای اطراف خود وارد نبردی خاموش و درونی میشود. قصهای که با امر و نهیها آغاز میشود و در لحظهای حساس از زندگی، هنگامی که آژیر وضعیت قرمز به صدا درمیآید، او تصمیم میگیرد به جای پناه گرفتن، چند دقیقهای را در دنیای رؤیاهایش زندگی کند.
نظر شما