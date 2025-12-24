کاهش ۱۰ درصدی سرقت در سنندج؛ تأکید فرماندار بر ساماندهی معتادان متجاهر و صنوف آلاینده

به گزارش کرد پرس، سیدغریب سجادی در نشست قرارگاه مقابله با سرقت استان کردستان با اشاره به وضعیت کلی استان، گفت: بر اساس آمارهای رسمی، کردستان در مجموع شاخص‌های مرتبط با سرقت در زمره استان‌های با کمترین میزان وقوع قرار دارد.

وی اظهار کرد: تحقق کاهش ۱۰ درصدی سرقت در شرایط فشارهای اقتصادی و معیشتی، به‌ویژه بر اقشار کم‌درآمد، دستاوردی قابل توجه و امیدبخش است.

فرماندار شهرستان سنندج افزود: حدود ۵۶ درصد سرقت‌های استان در شهر سنندج رخ می‌دهد؛ هرچند بخش قابل توجهی از سارقان غیربومی هستند، اما این موضوع ضرورت بررسی دقیق‌تر و اقدامات جدی‌تر در سطح شهرستان را دوچندان می‌کند.

سجادی همچنین با هشدار نسبت به چالش‌های مرتبط با معتادان متجاهر، افزایش ظرفیت کمپ ماده ۱۶ را امری ضروری دانست و ادامه داد: هیچ توجیه منطقی و کارشناسی برای انتقال تمامی معتادان متجاهر استان به کمپ شهر سنندج وجود ندارد و لازم است در شهرهای بزرگ استان، کمپ‌های ماده ۱۶ ایجاد شود.

وی بر لزوم ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم شهری تأکید کرد و با انتقاد از عملکرد اداره کل راه و شهرسازی، یادآور شد: پروژه شهرک صنوف آلاینده با مساحت حدود ۴۷ هکتار، با وجود کلنگ‌زنی در سوم آبان‌ماه ۱۴۰۳، همچنان بلاتکلیف مانده و پس از گذشت یک سال، در پیچ‌وخم بروکراسی اداری راه و شهرسازی معطل است.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به همراهی اتحادیه‌های صنفی در این پروژه، بیان کرد: با توجه به محدودیت زمانی عمر دولت و مدیریت‌ها، قابل قبول نیست که پس از یک سال، زمین تعیین‌شده برای صنوف آلاینده همچنان تعیین تکلیف نشده باشد.