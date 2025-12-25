به گزارش کردپرس، تنش‌ها در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب، پس از درگیری میان نیروهای وابسته به دولت سوریه و نیروهای محلی کرد، به‌طور ناگهانی تشدید شد. دو طرف، مسئولیت آغاز آن را به یکدیگر نسبت داده‌اند.

نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که در جریان این حملات، یک زن کشته شده است؛ در حالی که رسانه‌های دولتی سوریه از کشته شدن چهار نفر خبر دادند.

باقی حمزه، عضو کمیته‌های روابط خارجی و روابط عمومی شورای دموکراتیک سوریه (SDC)، در گفت‌وگو با نشریه نیوریجن گفت: «از دیروز درگیری‌ها متوقف شده، اما محاصره همچنان ادامه دارد. هرچند تبادل آتش متوقف شده است، هیچ‌گونه رفت‌وآمدی به داخل یا خارج از محله‌های کردنشین وجود ندارد.»

در شهر حلب، محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه تحت کنترل نیروهای محلی وابسته به اداره خودگردان شمال و شرق سوریه قرار دارند، اما ورودی‌ها و خروجی‌های این محله‌ها در کنترل نیروهای دولتی سوریه است.

باقی حمزه با اشاره به نقش آنکارا در تحولات اخیر افزود: «به نظر من بخش عمده‌ای از این حملات با هدایت ترکیه انجام شده است. دخالت ترکیه بسیار جدی است؛ با هدف اعمال فشار بر اداره خودگردان برای وادار کردن آن به دادن امتیاز.»

این درگیری‌ها تنها ساعاتی پس از سفر یک هیأت بلندپایه ترکیه به دمشق رخ داد که در جریان آن، اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را مسئول تأخیر در اجرای توافق ۱۰ مارس دانست و نسبت به پیامدهای منفی آن برای منطقه هشدار داد.

باقی حمزه تأکید کرد که دولت دمشق تاکنون هیچ اقدام عملی مشخصی برای اجرای توافق ۱۰ مارس – که میان احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده کل SDF، با هدف ادغام نیروها و نهادهای کردی در ساختار دولتی سوریه امضا شد – انجام نداده است.

او گفت: «مقامات دمشق تلاش می‌کنند چنین القا کنند که همه تعهدات خود را انجام داده‌اند، اما نه گام‌های حقوقی و سیاسی برداشته‌اند و نه زندانیان بیمار یا سالخورده را آزاد کرده‌اند.»

به گفته این مقام کرد، تداوم درگیری‌ها می‌تواند بیش از پیش روند اجرای توافق مارس را با بن‌بست مواجه کند. حمزه افزود: «این توافق شامل هشت بند است، اما دولت سوریه تنها بر جنبه نظامی آن تمرکز کرده و حتی کمیته‌های تخصصی لازم برای بررسی سایر بندها را تشکیل نداده است؛ در حالی که کمیته‌های طرف روژاوا آماده آغاز کار هستند.»

روز سه‌شنبه، نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که شواهد قطعی در اختیار دارند که نشان می‌دهد گروه‌های وابسته به دمشق آغازگر حملات بوده‌اند و دولت سوریه را به تلاش برای ساخت روایت‌های گمراه‌کننده متهم کردند.

حمزه در پایان تأکید کرد: «راه‌حل بحران سوریه از مسیر گفت‌وگو و مذاکره می‌گذرد؛ چیزی که ما همواره بر آن پافشاری کرده‌ایم. مشکلات ؛ برای تحقق دموکراسی، تمرکززدایی و مشارکت همه مؤلفه‌ها در ساختن سوریه‌ای جدید باید از طریق گفت‌وگو حل شود، نه فقط در شمال و شرق سوریه، بلکه در سراسر کشور.»

این در حالی است که اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه بارها خواستار تمرکززدایی در ساختار حکمرانی کشور شده‌اند؛ درخواستی که احمد الشرع آن را معادل «تجزیه‌طلبی» دانسته و به‌شدت رد کرده است.

نیروهای دموکراتیک سوریه، بازوی نظامی اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، شریک اصلی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با داعش به شمار می‌روند. این نیروها پیش‌تر اعلام کرده بودند که فهرست حدود ۷۰ فرمانده خود را برای ادغام در وزارت دفاع سوریه ارائه داده‌اند. مظلوم عبدی نیز در ماه نوامبر گفته بود که SDF «نقشی بزرگ» در ارتش آینده سوریه ایفا خواهد کرد و به «تقویت آن» کمک می‌کند.