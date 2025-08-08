شش ائتلاف انتخاباتی از سوی کمیسیون انتخابات عراق منحل اعلام شد

به گزارش کردپرس، جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، اعلام کرد: اداره امور احزاب در کمیسیون، اعلام کرده که شش ائتلاف انتخاباتی انحلال یافته‌اند.

جومانه غلای افزود که این اداره در حال بررسی پرونده‌های این ائتلاف‌ها و سایر ائتلاف‌های انتخاباتی است. چنانچه حزبی از یک ائتلاف خارج شود و تنها یک حزب در آن باقی بماند، آن ائتلاف دیگر به عنوان ائتلاف یا ائتلاف انتخاباتی محسوب نمی‌شود و نیاز به تشکیل ائتلافی جدید نخواهد بود، چرا که در عمل، ائتلاف به یک حزب منفرد تبدیل شده است. بنابراین تصویب چنین ائتلاف‌هایی از سوی کمیسیون لغو شده است.

سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق همچنین گفت که این ائتلاف‌هایی که منحل شده‌اند، دیگر جزو ۳۱ ائتلافی نیستند که مجوز مشارکت در انتخابات آینده را دارند، چرا که احزاب عضو این ائتلاف‌ها یا از ابتدا به صورت مستقل ثبت‌نام کرده‌اند یا گواهی تأسیس رسمی‌شان از سوی هیئت کمیساریا مورد تأیید قرار گرفته است.