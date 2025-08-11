توافق اقلیم کردستان و دولت عراق به دلیل عدم پایبندی اربیل، شکست خورد

به گزارش کردپرس، دارا سیکانیانی، نماینده حزب اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق، اعلام کرد که به دلیل پایبند نبودن دولت اقلیم به توافقات، این توافقها شکست خورده و پرداخت حقوق اقلیم به تأخیر افتاده است.
وی گفت که در طول ۱۰ سال گذشته نشستهای زیادی میان اربیل و بغداد برگزار شده، اما به دلیل عدم تعهد دولت اقلیم، این توافقها ناکام مانده و اوضاع به شرایط فعلی رسیده است.
به گفته سیکانیانی، دولت اقلیم همانطور که لازم بود با قوانین لازمالاجرا رفتار نکرده است. بغداد سه شرط ساده برای اقلیم تعیین کرده بود که یکی از آنها توطین(ملی سازی حقوق) و پاکسازی فهرست حقوقبگیران بود.
او افزود که دولت اقلیم باید بدون آنکه بغداد از آن بخواهد، خود برای انجام این کار پیشقدم میشد، اما به دلیل عدم اقدام، بغداد اکنون سیاست فشار و گرسنه سازی بر اقلیم را دنبال میکند.
این نماینده تأکید کرد که مسئله پرداخت و تأمین حقوق در اقلیم، در وهله نخست به عملکرد خود دولت اقلیم بازمیگردد.
