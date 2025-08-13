ردصلاحیت نامزد حزب دمکرات کردستان در کرکوک توسط کمیسیون انتخابات عراق

به گزارش کردپرس، کمیسیون انتخابات عراق فهرست دیگری از نامزدهای ردصلاحیتشده برای انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر امسال را منتشر کرد.
در این فهرست نام ۶۵ نامزد ردصلاحیتشده به چشم میخورد که یکی از آنها «کامل عبدالله کاکهحمهحسین صالحی»، نامزد حزب دمکرات کردستان در کرکوک است.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده است این افراد به دلیل نقض بند سوم ماده ۷ قانون انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای استانها و شهرستانها، شماره ۱۲ سال ۲۰۱۸ ردصلاحیت شدهاند. این بند تأکید میکند که «نامزد باید دارای شهرت و رفتار نیکو باشد و پیشتر به دلیل جرایم مالی، اداری یا جرایم مربوط به خدشه به آبرو محکوم نشده باشد.»
نظر شما