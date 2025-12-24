۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۸

استاندار کردستان:

رفع معضل ترافیک شهری نیازمند ورود جدی همه دستگاه‌ها است

سرویس کردستان ـ استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی، گفت: رفع معضل ترافیک شهری نیازمند ورود جدی و هماهنگ همه نهادهاست و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خود را از این مسئولیت کنار بکشد.

به گزارش کرد پرس، آرش زره‌تن لهونی در سومین جلسه قرارگاه مقابله با سرقت استان، با اشاره به تبدیل‌شدن ترافیک به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهروندان، گفت: این معضل به‌ویژه در مرکز استان به شکل جدی‌تری بروز کرده و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها برای کاهش آن به‌صورت عملیاتی پای کار بیایند.

وی با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت در حوزه ترافیک، افزود: احداث پارکینگ‌های طبقاتی به ‌عنوان راهکار بلندمدت و صدور مجوز استفاده از محوطه دستگاه‌های دولتی برای پارک خودروها به‌صورت کوتاه‌مدت، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی شهر ایفا کند.

استاندار کردستان همچنین ساماندهی دستفروشان و وانت‌های میوه‌فروشی با رویکرد حمایتی و همراهی را از دیگر اقدامات مؤثر در روان‌سازی ترافیک دانست و اظهار کرد: این ساماندهی باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ معیشت این قشر، نظم ترافیکی شهر نیز تأمین شود.

لهونی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تصمیمات اتخاذشده، ادامه داد: تأمین آرامش و رضایت شهروندان اولویت مدیریت استان است و تحقق این هدف، مستلزم همکاری و همراهی همه دستگاه‌هاست.

کردستان رتبه آخر کشور در زورگیری

وی با ابراز خرسندی از روند کاهشی سرقت و افزایش کشفیات در استان نسبت به سال گذشته، یادآور شد: قرار گرفتن کردستان در رتبه آخر کشور در زورگیری، دستاوردی مهم در حوزه امنیت اجتماعی و نشان‌دهنده فرهنگ غنی و اصالت مردم استان است.

استاندار کردستان با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی، کاهش وقوع سرقت و بهبود شاخص‌های امنیتی استان را نتیجه همکاری و هماهنگی مطلوب دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.

لهونی توسعه و ساماندهی کمپ ماده ۱۶ را یکی از اولویت‌های اساسی در پیشگیری از سرقت دانست و بیان کرد: با تأمین ۵۰ درصد از بدهی ۶ میلیارد تومانی کمپ سنندج از محل مسئولیت‌های اجتماعی موافقت شده و لازم است ۵۰ درصد باقی‌مانده از محل اعتبارات ملی تأمین شود تا مشکلات این مرکز برطرف شود.

وی کردستان با تأکید بر اهمیت انسانی و اجتماعی کمپ ماده ۱۶، گفت: رفع مشکلات این کمپ نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه سرقت‌های خرد دارد و می‌تواند در تحقق اهداف قرارگاه مقابله با سرقت اثرگذار باشد.

استاندار کردستان در ادامه به موضوع سرقت انرژی و انشعاب‌های غیرمجاز اشاره کرد و با اذعان به وجود ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، افزود: انشعاب موقت ظرفیتی قانونی است که در قوانین موجود، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده و باید در چارچوب ضوابط از این ظرفیت استفاده شود.

