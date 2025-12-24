اعضای هیئت اجرایی انتخابات دیواندره مشخص شدند

به گزارش کردپرس، در جریان برگزاری نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان دیواندره، ترکیب نهایی اعضای هیئت اجرایی انتخابات دیواندره تعیین و معرفی شد.
ناصح محمدخانی، فرماندار دیواندره، روز دوشنبه یکم دیماه در حاشیه این نشست با قدردانی از حضور معتمدین و اعضای هیئت نظارت اظهار کرد: اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر در شهرستان دیواندره پس از طی کامل مراحل قانونی و بر اساس رأیگیری شفاف و قانونی انتخاب شدهاند.
وی افزود: در پایان فرآیند رأیگیری، حسن آقازاده، امجد باباراری، منصور محمدی، حامد محبوبی، توران فتحی، حسین مصطفی، اقبال جهانپرور و مصلح احمدی بهعنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخابات دیواندره معرفی شدند. همچنین ادریس مردانی، ماموستا نامیق خوبانی، بیژن محمدیپور، همین عبدی و علیاکبر اقبالی بهعنوان اعضای علیالبدل انتخاب شدند.
در ادامه این نشست، محمد محمودی، رئیس هیئت نظارت شهرستان دیواندره، با تأکید بر رویکرد قانونمحور و بیطرفانه هیئت نظارت در انتخابات، گفت: نگاه هیئت نظارت در انتخابات هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا، مبتنی بر اجرای دقیق قانون و رعایت اصل بیطرفی است و در این مسیر تفاوتی میان انتخابات شوراهای روستا و شهر وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اهمیت انتخابات شوراها در روستاها کمتر از شهرها نیست، تصریح کرد: تمامی بررسی صلاحیتها بر اساس ضوابط قانونی و بهویژه آییننامه اجرایی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب سال ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام روابط عمومی فرمانداری دیواندره و کمیته اطلاعرسانی ستاد انتخابات شهرستان، ثبتنام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ تا ۲۷ دیماه ۱۴۰۴ انجام میشود و زمان برگزاری انتخابات نیز روز ۱۱ اردیبهشتماه سال آینده تعیین شده است.
