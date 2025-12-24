به گزارش خبرگزاری کردپرس، حمزه صفربیگی، مشاور رئیس مرکز و دبیر شورای راهبری اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در این نشست اظهار کرد: اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی توانستند اتفاقهای مبارکی را در استانها و سطح کشور رقم بزنند و نگاه کارشناسی در تصمیمگیریها را تقویت کنند.
وی افزود: تمرکززدایی یکی از برنامههای جدی مرکز پژوهشهای مجلس است؛ ایران فقط تهران نیست و ظرفیتهای نخبگان در دل استانها میتواند نه تنها مشکلات محلی بلکه مسائل ملی را نیز حل کند.
دبیر شورای راهبری اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این نگاه هوشمندانه موجب میشود حکمرانان کشور مسیر دقیقتری را در تصمیمسازیها انتخاب کنند.
صفربیگی با اشاره به رویکرد رئیس مجلس شورای اسلامی در استفاده مستقیم از ظرفیت نخبگان خاطرنشان کرد: این رویه در تمامی دورهها ادامه داشته و هدف آن بهرهگیری بدون واسطه از دانش دانشگاهیان و مدیران استانها در حل مسائل اصلی است.
وی ادامه داد: اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری میتوانند در موضوعات کلیدی هر استان، از جمله مشکلات بزرگ و ساختاری، نقش مؤثری ایفا کنند.
دبیر شورای راهبری اندیشکدههای مجلس شورای اسلامی گفت: امروز در خدمت استاندار و دانشگاه ایلام هستیم تا اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری را در استان راهاندازی کنیم و نخستین اقدام این اندیشکده نیز در ارتباط با بودجه ۱۴۰۵ بوده که به رئیس مجلس و رئیسجمهور ارائه شده است و این نشان میدهد که کار اندیشکدهها در استانها بهعنوان یکی از موضوعات جدی بودجه کشور مطرح شده است.
صفربیگی اضافه کرد: ظرفیتهای علمی و نخبگانی استان ایلام میتواند بهطور مستقیم به رئیس مجلس، رئیسجمهور و استاندار کمک کند و امید است با فعال شدن این اندیشکده، مسیر توسعه استان هموارتر شود و بنبستهای موجود با استفاده از توان کارشناسی شکسته شود.
