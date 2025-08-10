۱۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۳

قرعه‌کشی تعیین شماره ائتلاف‌ها و احزاب انتخابات پارلمانی عراق انجام شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق با برگزاری قرعه‌کشی، شماره ائتلاف‌ها، احزاب و نامزدهای مستقل ششمین دوره انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق فرآیند قرعه‌کشی برای تعیین شماره ائتلاف‌ها، احزاب و نامزدهای مستقل شرکت‌کننده در ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق را برگزار کرد. این انتخابات قرار است در تاریخ ۱۱ نوامبر سال جاری (۲۰۲۵) برگزار شود.

براساس داده‌های رسمی کمیسیون، لیست نهایی شرکت‌کنندگان به شرح زیر است:

  • ائتلاف‌ها: ۳۱ ائتلاف

  • احزاب: ۳۸ حزب

  • نامزدهای مستقل: ۷۶ نفر (۲۳ نامزد برای کرسی‌های عمومی و ۵۳ نامزد برای کرسی‌ اقلیتها)

شماره احزاب کُردستانی در انتخابات:

  • حزب دموکرات کُردستان: ۲۷۵

  • اتحادیه میهنی کُردستان: ۲۲۲

  • جنبش نسل نو: ۲۸۸

  • اتحاد اسلامی کُردستان: ۲۷۸

  • جماعت عدالت کُردستان: ۲۸۵

  • جنبش موضع میهنی: ۲۲۵

  • جبهه خلق: ۲۶۱

