سرویس عراق و اقلیم کردستان- کمیسیون عالی انتخابات عراق با برگزاری قرعه‌کشی، شماره ائتلاف‌ها، احزاب و نامزدهای مستقل ششمین دوره انتخابات پارلمانی را اعلام کرد.