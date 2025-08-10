حلبچه در انتخابات ۲۰۲۵ پارلمان عراق حوزه مستقل نیست

به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که در چارچوب تقسیمبندی انتخاباتی اقلیم کردستان، سه حوزه انتخاباتی وجود دارد و حلبچه در انتخابات پیشِرو به عنوان حوزهای مستقل محسوب نمیشود. این کمیسیون توضیح داد که طبق قانون انتخابات سال ۲۰۲۳، در زمان تعیین موعد انتخابات، حلبچه هنوز به عنوان استان رسمیت نیافته بود، بنابراین در حوزه سلیمانیه لحاظ شده است. با این حال، کمیسیون اطمینان داد که در انتخاباتهای آینده، حلبچه به عنوان یک حوزه انتخاباتی مستقل شناخته خواهد شد.
همزمان، کمیسیون عراق شمار حوزهها و کرسیهای پارلمان در اقلیم کردستان را مشخص کرد: اربیل ۱۵ کرسی بههمراه یک کرسی اقلیتها، سلیمانیه ۱۷ کرسی بههمراه یک کرسی اقلیتها، و دهوک ۱۱ کرسی بههمراه یک کرسی اقلیتها. از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق، ۳۲۰ کرسی عمومی و ۹ کرسی اقلیتهاست.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۲۹ میلیون نفر در سراسر عراق، از جمله در اقلیم کردستان، حق رأی دارند که بیش از ۲۱ میلیون نفر از آنان دارای کارت بایومتریک برای شرکت در انتخابات هستند. انتخابات پارلمانی عراق برای ۱۱ نوامبر سال جاری برنامهریزی شده است.
