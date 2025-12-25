به گزارش کردپرس، فارس عیسی. عضو هیأت اعزامی حزب دمکرات کردستان به بغداد، در یک کنفرانس خبری گفت: «دو روز است که سلسله دیدارهایی با تمامی برادران شیعه و سنی، شخصیت‌های محترم از جمله رئیس‌جمهور، نخست‌وزیران و همچنین چهره‌های شاخص عرصه سیاسی داشته‌ایم.»

در ادامه دیدارهای هیأت حزب دمکرات کردستان با طرف‌های سیاسی عراق در بغداد، این هیأت با حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، دیدار کرد. پس از این دیدار، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد گفت: دولت آینده عراق باید دولتی برای همه باشد و هیچ‌گونه تبعیضی میان مؤلفه‌های مختلف قائل نشود.

روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر، پس از دیدار با هیأت حزب دمکرات کردستان، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت: «برای تشکیل دولت و انتخاب نخست‌وزیر مشکلی وجود ندارد، بلکه این یک روند سیاسی است و باید طبق زمان‌بندی‌های قانونی اجرا شود و همه به اصول قانون اساسی پایبند باشند.»

العبادی همچنین گفت: «هفته آینده پارلمان تشکیل جلسه خواهد داد و امیدواریم رئیس پارلمان و دو معاون او انتخاب شوند، سپس رئیس‌جمهور برگزیده خواهد شد و پس از آن، فراکسیون‌های پیروز انتخابات نامزد خود را برای پست نخست‌وزیری به پارلمان معرفی می‌کنند، چرا که در این انتخابات هیچ فراکسیونی اکثریت قاطع لازم برای تشکیل دولت را به دست نیاورده است.»

در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حیدر العبادی بخت اول تصدی پست نخست‌وزیری آینده عراق است، رئیس ائتلاف نصر گفت: «من نامزد هستم، اما نمی‌توانم بگویم در اولویت هستم. آمادگی پذیرش این مسئولیت را دارم، چرا که در دوره نخست‌وزیری پیشین خود با شرایطی سخت‌تر از وضعیت کنونی روبه‌رو بودم؛ از جمله جنگ با داعش و کاهش شدید قیمت نفت.»

العبادی همچنین تأکید کرد: «بدون تردید کشورها بر روند تشکیل دولت آینده عراق تأثیرگذار هستند، زیرا جهان کوچک‌تر شده و منافع بیش از پیش در هم تنیده است، اما آنچه اهمیت دارد این است که همه ما در راستای منافع مردم عراق تلاش کنیم.»

فارس عیسی، رئیس نمایندگی دولت اقلیم کردستان در بغداد و عضو هیأت حزب دمکرات، نیز گفت: «ما با دیدگاه‌های حیدر العبادی هم‌نظر هستیم و همه طرف‌ها باید به قانون اساسی پایبند باشند. دیدگاه‌های خود را به‌صورت شفاف با آقای العبادی در میان گذاشتیم.»

وی افزود: «دولت جدید عراق باید دولتی برای همه باشد و میان مؤلفه‌های مختلف تبعیض قائل نشود. ما خواهان عراقی باثبات هستیم؛ عراقی‌ که به حقوق همه شهروندانش احترام بگذارد.»