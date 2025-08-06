۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳

محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق:

جلسه پارلمان عراق به دلیل ریاست غیرقانونی تعلیق شد

جلسه پارلمان عراق به دلیل ریاست غیرقانونی تعلیق شد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- در پی اختلاف میان رئیس پارلمان و معاون اول، جلسه پارلمان عراق تعلیق شد و رئیس پارلمان عراق در پی آن اعلام کرد که هیچ جلسه‌ای از پارلمان نباید بدون ریاست من برگزار شود.

به گزارش کردپرس، محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «هیچ جلسه‌ای از پارلمان عراق بدون ریاست من برگزار نمی‌شود، مگر در شرایطی که من حاضر نباشم یا قادر به انجام وظایفم نباشم. در این دو حالت نیز، پیش از برگزاری جلسه، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، عدم حضور خود را اعلام می‌کنم تا ریاست جلسه بدون پشتوانه قانونی انجام نشود.»

روز سه‌شنبه ۲۰۲۵/۸/۶، اختلاف مشهدانی با محسن مندلاوی، معاون اول رئیس پارلمان برسر افزودن تعدادی طرح قانونی به دستور کار جلسه منجر به درگیری لفظی میان آنها شد و به همین دلیل نیز جلسه پارلمان تعلیق شد.

مشهدانی در بخش دیگری از این بیانیه که خطاب به معاونان و نمایندگان پارلمان و بخش‌های اداری آن نوشته شده، آورده است: «معاون اول بدون هماهنگی با من، مسئولیت جلسه را بر عهده گرفته بود، در حالی که من در پارلمان حاضر بودم و اجازه ندادم جلسه به ریاست او برگزار شود؛ چرا که این اقدام برخلاف روال داخلی است. بنابراین تصمیم به لغو جلسه گرفتیم.»

کد خبر 2787325

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha