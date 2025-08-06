جلسه پارلمان عراق به دلیل ریاست غیرقانونی تعلیق شد

به گزارش کردپرس، محمود مشهدانی، رئیس پارلمان عراق، در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: «هیچ جلسه‌ای از پارلمان عراق بدون ریاست من برگزار نمی‌شود، مگر در شرایطی که من حاضر نباشم یا قادر به انجام وظایفم نباشم. در این دو حالت نیز، پیش از برگزاری جلسه، با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، عدم حضور خود را اعلام می‌کنم تا ریاست جلسه بدون پشتوانه قانونی انجام نشود.»

روز سه‌شنبه ۲۰۲۵/۸/۶، اختلاف مشهدانی با محسن مندلاوی، معاون اول رئیس پارلمان برسر افزودن تعدادی طرح قانونی به دستور کار جلسه منجر به درگیری لفظی میان آنها شد و به همین دلیل نیز جلسه پارلمان تعلیق شد.

مشهدانی در بخش دیگری از این بیانیه که خطاب به معاونان و نمایندگان پارلمان و بخش‌های اداری آن نوشته شده، آورده است: «معاون اول بدون هماهنگی با من، مسئولیت جلسه را بر عهده گرفته بود، در حالی که من در پارلمان حاضر بودم و اجازه ندادم جلسه به ریاست او برگزار شود؛ چرا که این اقدام برخلاف روال داخلی است. بنابراین تصمیم به لغو جلسه گرفتیم.»