به گزارش کردپرس، مقرر است روز سهشنبه ۵ آگوست ۲۰۲۵، پارلمان عراق تشکیل جلسه دهد، قرار است درباره پنج لایحه تصمیم گیری شود و پنج لایحه دیگر نیز قرائت شوند.
با این حال، دو فراکسیون اصلی کرد، یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان اعلام کردهاند که در این نشست شرکت نخواهند کرد. به گزارش شبکه روداو و به نقل از دو منبع نزدیک به این دو فراکسیون، دلیل این تصمیم، نگرانی از این است که طرح قانون مربوط به حشد الشعبی به صورت ناگهانی در دستورکار جلسه قرار گیرد؛ به همین دلیل این احزاب تصمیم به بایکوت نشست گرفتهاند.
از سوی دیگر، مثنی امین، نماینده فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق، به روداو گفته است که فراکسیون آنها تنها در صورتی در نشست شرکت میکند که ریاست پارلمان تضمین دهد که طرح قانون حشد الشعبی وارد برنامه کاری نخواهد شد.
در حال حاضر این طرح در دستورکار رسمی جلسه نیست، اما طبق آییننامه داخلی پارلمان، در صورتی که ۵۰ نماینده درخواست دهند، میتوانند هر بندی را به برنامه جلسه اضافه کنند و در صورت تصویب اولیه، آن بند به رأی گذاشته خواهد شد.
مثنی امین همچنین اضافه کرد که بعید است ریاست پارلمان به صورت یکجانبه طرح جدیدی را اضافه کند.
