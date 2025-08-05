لایحه حشد الشعبی در دستور کار نشست پارلمان عراق قرار ندارد

به گزارش کردپرس، پارلمان عراق برنامه نشست روز سەشنبە ٥ آگوست خود را اعلام کرد، اما برخلاف درخواست فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی و برخی از جریان‌های شیعه، لایحه قانونی‌ حشد الشعبی در دستور کار جلسه قرار نگرفته است.

دراومیدیا نوشت: بیش از ۱۶۰ نماینده از مجموع ۲۲۹ کرسی پارلمان، نشست‌ها را بایکوت کرده‌اند. جریان‌های شیعه بیم آن دارند که در صورت قرار گرفتن این قانون در دستور کار، رأی‌گیری درباره آن با شکست مواجه شود.

ایالات متحده آمریکا نیز رسماً نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی را از تصویب این قانون برحذر داشته و خواستار انحلال این نیرو شده است. با این حال، السودانی بر این نکته تأکید دارد که قانون حشد الشعبی بخشی از برنامه دولت برای ساماندهی ساختار نیروهای امنیتی کشور است و همچنان مصمم به تصویب آن است.

از سوی دیگر، کردها و اهل سنت مخالف تصویب این قانون هستند. ریاست پارلمان نیز برای بازگرداندن نمایندگان به جلسات پارلمان فشار وارد می‌کند و تهدید به قطع حقوق و لغو عضویت برخی نمایندگان کرده است.