۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

تنش و درگیری فیزیکی در پارلمان عراق

سرویس عراق و اقلیم کردستان- تنش میان دو نمایندۀ شیعە و سنی در مجلس نمایندگان عراق، سبب تعلیق نشست پارلمان شد.

بە گزارش کردپرس روز سەشنبە 5 آگوست 2025 در نشست رسمی پارلمان عراق درگیری و تنش فیزیکی میان دو نمایندۀ شیعە و سنی رخ داد.

سایت خبری خندان نوشت: بە گفتۀ یک منبع آگاە دلیل وقوع تنش میان این دو نمایندۀ مجلس عراق، افزودن یک مادە در خصوص وزارت آموزش و پرورش در نشست پارلمان بود.

بە گفتە منابع سایت خبری خندان این درگیری فیزیکی میان علا حیدری و رعد دهلگی رخ دادە است.

ابتدا علا حیدری با محمود مشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق وارد مجادلە شدە و سپس رعد دهلگی نمایندە اهل سنت بە این مجادلە پیوستە و دخالت وی در بحث با علا حیدری، سبب وقوع درگیری فیزیکی میان این دو شدە است.

نشست پارلمان عراق بە دلیل وقوع این تنش فیزیکی تعلیق شد.

