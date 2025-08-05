تنش و درگیری فیزیکی در پارلمان عراق

بە گزارش کردپرس روز سەشنبە 5 آگوست 2025 در نشست رسمی پارلمان عراق درگیری و تنش فیزیکی میان دو نمایندۀ شیعە و سنی رخ داد.
سایت خبری خندان نوشت: بە گفتۀ یک منبع آگاە دلیل وقوع تنش میان این دو نمایندۀ مجلس عراق، افزودن یک مادە در خصوص وزارت آموزش و پرورش در نشست پارلمان بود.
بە گفتە منابع سایت خبری خندان این درگیری فیزیکی میان علا حیدری و رعد دهلگی رخ دادە است.
ابتدا علا حیدری با محمود مشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق وارد مجادلە شدە و سپس رعد دهلگی نمایندە اهل سنت بە این مجادلە پیوستە و دخالت وی در بحث با علا حیدری، سبب وقوع درگیری فیزیکی میان این دو شدە است.
نشست پارلمان عراق بە دلیل وقوع این تنش فیزیکی تعلیق شد.
