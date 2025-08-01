کردپرس
به نام خدای بزرگ و مهربان
امروز ۴۲ سال از جنایت نسلکشی بارزانیها میگذرد، جنایتی که طی آن هزاران انسان بیگناه، تنها به جرم کرد بودن، با بیرحمی تمام قتلعام شدند. من این اقدام غیرانسانی را برای همیشه محکوم و رسوا میکنم.
دولت فعلی عراق باید جبران مادی همه خانوادههای قربانیان و آسیبدیدگان این جنایات را بر عهده بگیرد؛ جنایاتی که در گذشته توسط رژیم بعث علیه مردم کردستان انجام شد.
همچنین آن دسته از بعثیهایی که دست به نسلکشی انفال، بمباران شیمیایی و قتلعام بارزانیها زدهاند و امروز در شهرهایی مانند اربیل و سایر مناطق اقلیم کردستان ساکن هستند، باید هر چه زودتر در برابر افکار عمومی مردم کردستان و مردم بارزان معرفی و از این کشور اخراج شوند. این اقدام برای التیام درد معنوی بازماندگان و بازگرداندن کرامت خانوادههای قربانیان ضروری است.
مقامات اربیل که پیشتر در رسانهها به حضور و اقامت این بعثیها در اقلیم اشاره کردهاند، باید مسئولیت مادی و معنوی آن را بپذیرند، چرا که این موضوع مسئولیتی مشترک میان اربیل و بغداد است.
ادهم عثمان شیخ احمد بارزانی
۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵
