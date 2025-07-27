مزاحمان قانون گریز 

به گزارش خبرنگار کردپرس، چندین سال است که طرح انتقال صنوف مزاحم و آلاینده قروه به خارج از شهر کلید خورده؛ طرحی که گرچه برای آرامش و امنیت شهروندان بوده اما هربار با مقاومت تعدادی از این صنوف همراه می شود. انتظار می رفت این صنوف به تبعیت از قانون به خارج شهر و حضور در شهرک تعمیرکاران بروند اما نه تنها قانون را نادیده گرفته و می گیرند بلکه هرکسی که خواستار اجرای قانون است را هم مورد تهدید و توهین و اخیرا هم تهمت آن هم در رسانه های معاند قرار می دهند. این بی قانونی در حالی ادامه دارد که بعد از اعتراضات فراوان شهروندان به خصوص ساکنان، شورای تأمین شهرستان دستور انتقال سریع صنوف مزاحم و آلاینده را دادند. دستوری که توسط کارگروه انتقال صنوف مزاحم و آلاینده به مرحله اجرا درآمد و مغازه های مرتبط پلمب شدند، اما این پلمب به یک روز نکشید که در کمال تعجب یکی یکی صنوف مغازه های پلمب شده باز کرده و دوباره شروع به فعالیت کردند. این بازگشایی پلمب در حالی صورت گرفت که بنا به اظهارات رئیس شورای تأمین مجوزی برای فک پلمب داده نشده و شهردار بدون اجازه و اطلاع چنین اقدامی را انجام داده است. اقدامی که حتی توسط دادستان هم پیگیری و منجر به بازخواست شهردار شد به طوری که او را به شورای تأمین فراخوانده و خواستار توضیح شدند.

با این وجود همین رفتارهای خارج از ضابطه و خارج از گروه، دست صنوف مزاحم و آلاینده را برای خودمختار بودن و قانون شکنی بیشتر، باز گذاشته به طوری که اگر تا دیروز خیابان و پیاده رو را اشغال کرده بودند امروز کار به جایی رسیده که حتی منازل مسکونی را هم از آنِ خود دانسته و در پاسخ اعتراض ساکنان بدون هیچ پروایی می گویند اگر ناراضی هستید… خب خانه هایتان را بفروشید و از این منطقه بروید! سخنی بیجا و غیرقانونی که نشان از تصرف منطقه مسکونی توسط این صنوف دارد.

شورای تأمین و دستوری که قطعی است

بعد از پلمب های مکرر با حکم دادستانی در این چند سال اخیر، این بار پای شورای تأمین به ماجرا باز شده و دستور انتقال صنوف مزاحم و آلاینده توسط اعضای این شورا صادر و بر اجرای آن تأکید شده است. اجرایی که یکبار توسط شهردار نقض شد اما با تذکر به او بار دیگر انجام شد و هم اکنون صنوف مزاحم و آلاینده پلمب و تعطیل گشته اند. (هرچند در این بین تعدادی از راه در رو استفاده کرده و به صورت خلاف در پارکینگ منازل خود مشغول فعالیت هستند و نیاز این در این خصوص متولیان برخورد قانونی داشته باشند).

این دستور به گفته رئیس شورای تأمین قطعی بوده و نباید صنوف از تمیکن آن سرباز زنند. «خلیل فعله گری» با بیان اینکه دیگر هیچ بهانه ای برای رفتن صنوف به شهرک تعمیرکاران پذیرفته نیست از اعتراض مردم و نابسامانی ترافیکی در نقاطی که این صنوف هستند، گفت. همچنین او از اعتراض تعدادی از صنوفی که به شهرک رفته اند هم خبر داد و تأکید کرد که اگر صنوف داخل شهر به شهرک نروند برای صنوفی که احساس وظیفه کرده و به شهرک رفته اند مشکل ایجاد می شود.

استاندار: این قانون است و باید اجرا شود

چند وقت پیش که استاندار کردستان به شهرستان قروه سفر کرده بود با تجمع تعدادی از شهروندان معترض و همین طور صنوف مستقر در شهرک تعمیرکاران مواجه شد. سخن معترضان بر این بود که چرا برای انتقال صنوف تعلل می شود و چرا شهرداری آسفالت مسیر دسترسی را انجام نمی دهد!؟ «آرش لهونی» هم در پاسخ این اعتراضات خطاب به فرماندار تأکید کرد که این یک امر قانونی بوده و دست خود شهرستان است و باید اجرایی شود و همچنین به شهردار اعلام کرد که مسیر دسترسی تا آخر تابستان باید تکمیل گردد تا دیگر جای اعتراضی باقی نماند.

فرماندار قروه هم بعد از این گفته استاندار در روند انتقال صنوف، جدیت بیشتری به خرج داده و از برخورد با قانون شکنان خبر داد.

شهروندان: صنوف ما را تهدید می کنند

بسیاری از شهروندان معترض که نامه ای خطاب به دادستان مبنی بر مزاحمت و آلایندگی صنوف به ویژه در خیابان خامنه ای شمالی نوشته بودند در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از تهدید شدن توسط این صنوف بعد از نوشتن این نامه گفتند. این شهروندان از رفتار بد صنوف مزاحم و آلاینده شاکی بوده و انتقاد داشتند که چرا باید برای درخواست اجرای قانون، توسط عده ای قانون شکن تهدید شوند!؟ «مگر ما چه می خواهیم؟ جر اینکه می خواهیم از پیاده رو که حق قانونی مان است و عوارض آن را می دهیم استفاده کنیم!؟ آیا این صنوف اجازه می دهند زن و بچه خودشان مارپیچی رفت و آمد کنند!؟ بعد اتفاقی بیافتد این صنوف پاسخ گو هستند!؟ مقصر چه کسی می شود!؟ از آن طرف سر و صدایی که ایجاد می کنند آنقدر بلند است که اعصاب برایمان نگذاشته اند. شب و روز و وقت و بی وقت باید سر و صدای این تعمیرکاران را بشنویم… اعتراض هم که می کنیم در کمال گستاخی می گوید ناراضی هستید خب از این محله بروید!؟ یعنی که چی برویم!؟ اینجا منطقه مسکونی است نه تجاری و تعمیرگاهی!؟ این صنوف به کدام پشتیبانی چنین رفتار ناپسندی دارند و به خود اجازه می دهند ما ساکنان را تهدید کرده و به خود اجازه دهند که به ما بگویند از این منطقه بروید!؟».

قانون شکنی با تهمت و افترا و تهدید

شهروندان معترض برای گرفتن حقشان دست به دامن قانون شده اند و اما صنوف مزاحم و آلاینده برای قانون شکنی دست به دامن رسانه های معاند…! این صنوف با ارسال مطالبی سراسر دروغ به کانال های معاند، به همه کسانی که پیگیر انتقال هستند تهمت و افترا زده و بدون هیچ سند و مدرکی هیئت مدیره اتحادیه تعمیرکاران و حتی خبرنگاران و رسانه های منتشر کننده درخواست مردم را، متهم به گرفتن پول و دزدی می کنند. این در حالی است که خود این صنوف از همان زمان ساخت شهرک ثبت نام کرده و همه مغازه خریده و یا اجاره کرده اند و بسیاری بعد از اتمام شهرک بجای نقل مکان در اقدامی غیرقانونی و کاملاً خلاف، امتیاز مغازه های خود را در شهرک یا فروخته یا اجاره داده اند و حال برای اینکه نروند بهانه نداشتن مغازه و … را می گیرند.

این ترفند اتهام زنی در حالی مدام تکرار می شود که در تمامی نشست های علنی و غیرعلنی کارگروه انتقال، اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعمیرکاران خطاب به کسانی که چنین افترا و تهمت می زنند گفته اند اگر ما دزدی کرده و پول گرفته ایم خب شکایت کنید و از مسیر قانونی پیگیری نمایید قطعاً اگر چیزی باشد مجریان قانون اقدام خواهند کرد و ما هم تاوان آن را خواهیم داد. سخنی کاملاً بجا و درست که گویا به مذاق اتهام زنندگان خوش نیامده و چون می دانند با پیگیری قانونی نتیجه نمی گیرند اقدام به تخریب و پخش دروغ در کانال های معاند می کنند تا شاید به این شیوه فرافکنی کرده و به خیال خود نتیجه بگیرند.

قانون… قانون است؛ اما و اگر ندارد!

ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به وضوح و صریح اعلام کرده که صنوف مزاحم و آلاینده باید خارج از منطقه مسکونی و حریم شهری باشند و اجرای این قانون هم به شهرداری سپرده شده است. حال با وجود چنین قانون روشنی نیازی نیست متولیان امر این همه تعلل می کنند و اما و اگر می آورند. اگر قانون تعیین کرده چنین صنوفی نباید داخل منطقه مسکونی و شهر باشند خب قانون اجرا شود و تمام. کجای دنیا برای اجرای قانون از مردم طومار می خواهند و مدام پای شهروندان خود را وسط می کشند!؟ شهروندان قروه ای یکبار برای همیشه به صورت مستقیم و آشکار درخواست اعتراضی خود را ارائه داده اند و دیگر نیازی به تکرار درخواست نیست پس چه بهتر متولیان امر بجای این همه مماشات و سهل انگاری کاملاً قاطعانه قانون را اجرا و با قانون شکنان برخورد کنند در غیر این صورت نه تنها شهر از صنوف مزاحم و آلاینده خالی نمی شود بلکه همان صنوفی هم که به شهرک رفته اند… دوباره به داخل شهر باز خواهند گشت و آن وقت است که باید گفت «بازگشت به خان اول»./

*گزارش و عکس: زیبا امیدی فر