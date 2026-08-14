خسروی در مسیر بازگشت به جایگاه تاریخی

خبرگزاری کردپرس _ مسئولان و مقامات ملی که از مرز خسروی در ایام اربعین بازدید کرده‌اند، در یک نقطه اشتراک نظر دارند: خسروی امروز به یکی از آماده‌ترین، منظم‌ترین و مجهزترین مسیرهای زیارتی کشور تبدیل شده است.

علی اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، در ارزیابی خود از شرایط این مرز، توصیفی صریح و قابل توجه داشت و گفت: «مرز خسروی بهترین و مهیاترین مرز زیارتی کشور است» و مدیریت این مرز را «عالی و بی‌نظیر» توصیف کرد؛ سخنانی که بیش از هر چیز ناظر بر مجموعه اقداماتی است که در ماه‌های گذشته برای آماده‌سازی مسیر تردد زائران انجام شده است.

سردار رادان، فرمانده کل انتظامی ایران نیز با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های این گذرگاه، از زائران خواست از مرز خسروی تردد کنند؛ چرا که به گفته او، زیرساخت‌های این مرز آماده است.

این ارزیابی‌ها تنها به حوزه انتظامی و اجرایی محدود نماند. پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران، آنچه در خسروی شکل گرفته را نتیجه مدیریت میدانی مسئولان استان دانست و تأکید کرد که مرز خسروی با این مدیریت، به "الگویی موفق" برای خدمت‌رسانی به زائران تبدیل شده است.

آیت الله محمدی عراقی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری نیز در بازدید از این مرز، با اشاره به فضای خدمت‌رسانی ایجادشده، گفت: «آثار خدمت خالصانه را در مرز خسروی می‌بینیم.»

سردار جاویدان، فرمانده مرزبانی کشور نیز تغییرات ایجادشده در زیرساخت‌های خسروی را «محسوس» دانست و جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، خسروی را از بهترین و منظم‌ترین مرزهای اربعین توصیف کرد.

دهقان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها نیز وضعیت زیرساخت‌های مرز خسروی را مطلوب ارزیابی کرد و حسینی، معاون دادستانی کل کشور از رضایت زائران از خدمات و زیرساخت‌های این مرز سخن گفته است. عاطفی، معاون گمرک ایران نیز خسروی را یک مرز «نمونه» و «الگو» در میان مرزهای کشور معرفی کرد.

دبیر کمیته هماهنگی نیروهای مسلح در ستاد اربعین کشور تأکید کرد که زائران اربعین با رضایت کامل در مسیر خسروی تردد دارند و از خدمات ارائه‌شده ابراز رضایت می‌کنند. مرتضایی، بازرس ویژه ستاد اربعین کشور هم پس از بررسی شرایط مرز، از رضایت زائران نسبت به خدمات و روند تردد در خسروی خبر داد.

خسروی؛ مسیری که تاریخ و زیارت در آن به هم می‌رسند

استان کرمانشاه از دیرباز با عنوان «دروازه کربلا» و «دروازه زیارت و تجارت» شناخته می‌شود و مرز بین‌المللی خسروی، یکی از قدیمی‌ترین مسیرهای ارتباطی ایران با عتبات عالیات است؛ مسیری با پیشینه‌ای هزارساله که در حافظه تاریخی مردم ایران نیز جایگاهی ویژه دارد.

خسروی تنها یک مسیر زیارتی نیست؛ این گذرگاه یادآور روزهای پرافتخار بازگشت آزادگان سرافراز دفاع مقدس به میهن و سرزمینی آمیخته با نام و یاد هزاران شهید والامقام است؛ از شهید علی‌اکبر شیرودی تا شهید علی صیاد شیرازی.

مزیت جغرافیایی خسروی نیز یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن به شمار می‌رود. این مرز، نسبت به مرزهای مهران، چذابه و شلمچه دست‌کم چند درجه هوای خنک‌تری دارد و فاصله آن تا شهرهای زیارتی کاظمین، سامرا و کربلا نیز کمتر است. افزون بر این، در مجموع حدود ۲۶ هزار مترمربع از محدوده پایانه خسروی به سایه‌بان ثابت مجهز شده تا شرایط توقف و تردد زائران در گرمای تابستان تسهیل شود.

در اربعین ۱۴۰۵، برای نخستین بار مرز سومار نیز در کنار خسروی، با ارتقای زیرساخت‌ها برای پذیرش زائران آماده شد؛ مرزی که به دلیل فاصله مناسب با شهرهای مقدس عراق و برخورداری از محورهای مناسب در طرف عراقی، توانست بخشی از ظرفیت تردد اربعین را پوشش دهد.

از ۳۶۴ موکب تا ۳۰۰ هزار جای پارک

کرمانشاه امسال با ۳۶۴ موکب به استقبال زائران اربعین رفت؛ مواکبی که در مسیرهای منتهی به مرز، شهرها و نقاط مختلف استان، شبانه‌روزی به زائران خدمات ارائه می‌کنند. جلوه‌ای قابل توجه از این خدمت‌رسانی، حضور مواکبی است که توسط هموطنان اهل سنت استان برپا شد؛ تصویری از همدلی و مشارکت مردمی در خدمت به زائران امام حسین(ع).

در آن سوی مرز نیز از پایانه منذریه عراق تا کاظمین، حدود ۴۰۰ موکب عراقی در مسیر زائران فعالیت داشتند و شبکه‌ای از خدمات مردمی در دو سوی مرز شکل گرفت.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زائران یعنی توقف خودرو در مرز، با ایجاد ۲۴ پارکینگ بزرگ و حدود ۳۰۰ هزار جای پارک ساماندهی شد. این پارکینگ‌ها با پوشش بیمه، نظم و امنیت و در فاصله‌ای مناسب از پایانه قرار گرفتند تا زائران بتوانند در مدت کوتاهی خود را به گیت‌های خروج برسانند.

اجرای طرح جامع ترافیکی اربعین نیز شرایطی ایجاد کرده تا از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در محدوده مرز جلوگیری شود و زائران در مسیر رفت یا بازگشت، با کمترین توقف به پارکینگ‌ها و محورهای خروجی دسترسی داشته باشند.

عبور از مرز در چند ثانیه

یکی از شاخص‌ترین تحولات مرز خسروی، توسعه گیت‌های ورود و خروج است. با فعالیت حدود ۱۸۰ گیت در دو سوی مرز، فرایند کنترل گذرنامه و عبور زائران در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، عبور هر زائر از فرایند مرزی می‌تواند در حدود چهار ثانیه انجام شود.

ترمینال پایانه خسروی نیز درست در نقطه صفر مرزی جانمایی و توسعه داده شده؛ به‌گونه‌ای که زائر پس از پیاده‌شدن، در فاصله‌ای بسیار کوتاه وارد سالن گذرنامه می‌شود و در زمان بازگشت نیز دسترسی مستقیم و آسانی به ناوگان حمل‌ونقل خواهد داشت.

شبکه حمل‌ونقل در دو سوی مرز نیز برای جابه‌جایی زائران تقویت شده است. علاوه بر افزایش ناوگان، با هماهنگی صورت‌گرفته با طرف عراقی، تلاش شده نرخ کرایه از خسروی به شهرهای مقدس عراق کاهش پیدا کند و سفر زائران با هزینه و دغدغه کمتری انجام شود.

امسال یک مزیت دیگر نیز به خدمات خسروی افزوده شد؛ امکان تردد یکسره یا کاپوتاژ اتوبوس‌های زائران از استان‌های مبدأ. بر اساس این طرح، زائران استان‌هایی از جمله تهران، قم و اصفهان می‌توانند بدون جابه‌جایی‌های متعدد و به شکل مستقیم با اتوبوس راهی شهرهای زیارتی عراق شدند. و در مسیر بازگشت هم با اتوبوس‌های عراقی به صورت یکسره تا استان مبدا تردد کردند.

کرمانشاه؛ استانی در مسیر میلیون‌ها زائر

اهمیت کرمانشاه در اربعین تنها به مرز خسروی محدود نیست. حدود ۶۰ درصد زائران اربعین از مسیرهای استان کرمانشاه عبور می‌کنند و سپس راهی مرز خسروی، سومار یا مهران می‌شوند؛ موضوعی که این استان را به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های میزبانی و خدمات‌رسانی اربعین کشور تبدیل کرد.

از مرکز کشور تا پارکینگ‌های مرز خسروی نیز تقریبا همه مسیر از آزادراه‌ها و بزرگراه‌های مناسب می‌گذرد؛ محورهایی که علاوه بر کیفیت مناسب، از چشم‌اندازهای طبیعی زیبای غرب کشور عبور می‌کنند.

در کنار همه این زیرساخت‌ها، هماهنگی‌های مستقیم با طرف عراقی نیز یکی از مؤلفه‌های مهم اربعین امسال بوده است. هماهنگی‌های صورت‌گرفته در سطح مدیریت استان، موجب شد در آن سوی مرزهای خسروی و سومار نیز امکانات لازم برای حمل‌ونقل و میزبانی ایمن زائران فراهم شود.

اما شاید مهم‌تر از همه اعداد، پروژه‌ها، گیت‌ها و پارکینگ‌ها، همان تصویری باشد که در سراسر کرمانشاه دیده شد؛ استانی که خود را خادم زائران می‌داند.

در نگاه مردم و مسئولان کرمانشاه، خدمت به زائر اربعین تنها انجام یک وظیفه اداری یا اجرایی نیست؛ توفیقی بزرگ و افتخاری ماندگار است. فرصتی که از دل آن، همدلی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، امدادگران، نیروهای خدماتی، موکب‌داران و مردم شکل گرفته تا زائر، از نخستین لحظه ورود به استان تا عبور از مرز و هنگام بازگشت، سفری آرام‌تر، ایمن‌تر و شایسته‌تر داشته باشد.

و شاید همین مجموعه تلاش‌هاست که باعث شد هم زائران حسینی و هم مقاماتی که از خسروی بازدید کردند، هر کدام با عبارتی متفاوت اما با مضمونی مشترک سخن بگویند: خسروی آماده است؛ منظم، مجهز و مهیای میزبانی از زائران سیدالشهدا(ع)؛ یک الگو برای سایر مرزها.