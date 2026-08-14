دیدار هیئت امرالی با اردوغان؛ تأکید بر اجرای احکام قضایی و ادامه قاطعانه روند صلح + فیلم

به گزارش کردپرس، پروین بولدان و مدحت سنجر، اعضای هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در کاخ ریاستجمهوری بشتپه با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری و رهبر حزب عدالت و توسعه (AKP)، دیدار کردند.
ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه (میت) و افغان اعلا، قائممقام رئیس AKP نیز در این نشست حضور داشتند. این دیدار که ساعت ۱۶ آغاز شد، حدود یک ساعت و ۴۰ دقیقه ادامه یافت.
اجرای قانون ۱۲مادهای «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی»، موسوم به قانون چارچوب و مراحل آینده روند صلح و جامعه دموکراتیک، محور اصلی گفتوگوها بود.
درخواست اجرای فوری احکام دادگاهها
بولدان و سنجر پیش از حرکت بهسوی مجموعه ریاستجمهوری، در پارلمان به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.
بولدان گفت هیئت امرالی پس از دیدار با اردوغان باید در کوتاهترین زمان ممکن با عبدالله اوجالان نیز دیدار کند. او همچنین از احتمال گفتوگو با نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، درباره تشکیل هیئت نظارت خبر داد.
بولدان تأکید کرد: «دیدگاه ما این است که بدون انتظار برای تصمیم شورای امنیت ملی، احکام دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاه قانون اساسی باید هرچه سریعتر اجرا شوند. خواهان عملیشدن این احکام هستیم. علاوه بر این، به مقررات اداری و حقوقی دیگری نیز نیاز داریم.»
سنجر: قانون چارچوب نخستین سنگبنای حقوق صلح است
مدحت سنجر نیز قانون چارچوب را که ۱۱ آگوست با اکثریتی گسترده در پارلمان تصویب شد، «نخستین سنگبنای حقوق صلح» توصیف کرد.
او گفت: «صلح مسیری طولانی، باریک و دشوار است. برای پیمودن سالم و قدرتمند این مسیر به حقوق نیاز داریم. قانونی که با اکثریتی گسترده و توافقی تاریخی در پارلمان تصویب شد، نخستین سنگبنای حقوق صلح است؛ اما حقوق صلح به عناصر دیگری نیز نیاز دارد.»
سنجر افزود دیدگاهها و پیشنهادهای هیئت امرالی درباره نحوه اجرای قانون و نقشه راه تکمیل دیگر اجزای حقوقی روند، در دیدار با اردوغان مطرح خواهد شد.
تأکید بر تشکیل سریع هیئتهای اجرایی
سنجر تشکیل هیئتهای پیشبینیشده در قانون را نخستین گام برای پیشبرد نهادی و حقوقی روند دانست و خواستار فعالشدن سریع آنها شد.
او توضیح داد آغاز فرایند درخواستها و اجرای دیگر بخشهای قانون، پس از تشکیل این هیئتها، صدور تصمیم شورای امنیت ملی و انتشار آن در روزنامه رسمی امکانپذیر خواهد بود.
سنجر گفت: «این روند باید در کوتاهترین زمان ممکن آغاز و تکمیل شود. همین دیدگاه را به رئیسجمهوری نیز منتقل خواهیم کرد.»
اراده مشترک برای ادامه قاطعانه روند
هیئت امرالی پس از پایان دیدار، با انتشار بیانیهای کتبی اعلام کرد نشست با اردوغان و هیئت همراه او «سازنده» بوده و در آن آخرین تحولات روند صلح و جامعه دموکراتیک بررسی شده است.
در این بیانیه، تصویب قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» با ۴۶۷ رأی موافق در پارلمان ترکیه، اقدامی رضایتبخش ارزیابی شد.
هیئت امرالی اعلام کرد طرفین درباره اهمیت مرحله کنونی روند، نحوه اجرای قانون و اقداماتی که ازاینپس باید انجام شوند، تبادل نظر کردهاند.
در بیانیه آمده است: «تأکید شد که گشودهشدن درهای دورهای تازه برای تقویت دموکراسی و عرصه سیاست با تصویب این قانون، برای تمامی شهروندان و کشورمان اهمیتی حیاتی دارد. در این دیدار، اراده مشترک برای ادامه قاطعانه روند بار دیگر تأیید شد.»
تداوم تلاشها برای صلح و دموکراسی
بولدان و سنجر اعلام کردند تلاشهای هیئت امرالی برای پیشرفت روند در مسیر صلح و دموکراسی و بهگونهای که به سود تمامی شهروندان ترکیه باشد، ادامه خواهد یافت.
آنها همچنین از همه احزاب سیاسی و بخشهای مختلف جامعه که تاکنون با حمایتها، پیشنهادها، هشدارها و انتقادهای خود به پیشبرد روند کمک کردهاند، قدردانی کردند.
آخرین دیدار هیئت امرالی و اردوغان پیش از این نشست، ۱۱ فوریه ۲۰۲۶ برگزار شده بود. در بیانیه پس از آن دیدار نیز بر وجود اراده مشترک برای ادامه روند و ضرورت تصویب بدون تأخیر مقررات مربوط به دموکراتیکشدن و آزادیها، با گستردهترین توافق ممکن، تأکید شده بود.
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