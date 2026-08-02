مرز باشماق از زیرساخت های مناسبی برای خدمت رسانی به زائران برخوردار است

به گزارش کرد پرس، همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی از مرز بین المللی باشماق مریوان، مشاور عالی وزیر نیرو با حضور در این گذرگاه مرزی از روند خدمات رسانی صنعت آب و برق استان کردستان بازدید کرد و تلاش شبانه روزی کارکنان این بخش در تأمین آب شرب، برق پایدار و آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز زائران را شایسته تقدیر دانست.

مرز بین المللی باشماق مریوان این روزها میزبان زائرانی است که مسیر کردستان را برای رسیدن به کربلای معلی انتخاب کرده اند و صنعت آب و برق استان نیز با تأمین آب شرب، برق پایدار و ایجاد زیرساخت های لازم، به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زائران است.

در همین راستا، ناصر محمدی فر، مشاور عالی وزیر نیرو، روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ با همراهی مدیران عامل شرکت توزیع نیروی برق، شرکت آب و فاضلاب و شرکت آب منطقه ای کردستان از بخش های مختلف مرز باشماق بازدید و روند اجرای برنامه های خدمات رسانی به زائران را از نزدیک بررسی کرد.

باشماق به یکی از مسیرهای مطلوب تردد زائران تبدیل شده است

مشاور عالی وزیر نیرو در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه امسال پنجمین سال فعالیت مرز بین المللی باشماق به عنوان یکی از گذرگاه های رسمی تردد زائران اربعین است، اظهار کرد: طی این سال ها امکانات و ظرفیت های مناسبی برای خدمت رسانی در این مرز ایجاد شده و باشماق امروز به یکی از مسیرهای مطلوب تردد زائران اربعین تبدیل شده است.

ناصر محمدی فر با بیان اینکه براساس آمارهای ارائه شده پیش بینی می شود امسال حدود ۱۵ هزار زائر از این مرز تردد کنند، افزود: شرایط مناسب آب وهوایی منطقه و مسیر مناسب دسترسی، از مهم ترین عوامل استقبال زائران از مرز باشماق است.

وی هدف از این سفر را بازدید میدانی از روند خدمات رسانی و قدردانی از تلاش کارکنان صنعت آب و برق استان کردستان عنوان کرد و گفت: کارکنان این مجموعه علاوه بر انجام وظایف تخصصی خود در تأمین آب و برق پایدار، با حضور شبانه روزی در مرز، خدمات ارزشمندی به زائران ارائه می کنند که این روحیه خدمت رسانی، شایسته تقدیر است.

توسعه زیرساخت های برق برای خدمت رسانی به زائران

در ادامه این بازدید، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان گزارشی از اقدامات انجام شده برای تأمین برق پایدار و تقویت زیرساخت های مورد نیاز مرز باشماق ارائه کرد.

محمدسعید سلطانی با بیان اینکه مجموعه ای از اقدامات فنی، عملیاتی و پشتیبانی برای ارتقای پایداری شبکه برق و افزایش کیفیت خدمات رسانی به زائران اجرا شده است، اظهار کرد: در این راستا، ۸.۹۵ کیلومتر خط فشار ضعیف هوایی و زمینی، ۲.۶۸۴ کیلومتر شبکه فشار متوسط هوایی و ۱۰.۴۶ کیلومتر شبکه روشنایی احداث و اصلاح شده است.

وی افزود: برای تأمین روشنایی محل استقرار موکب ها نیز ۲.۹۵ کیلومتر شبکه روشنایی اجرا شده و با احداث و افزایش قدرت ۱۱ دستگاه پست هوایی و جابه جایی ۶ دستگاه پست هوایی، ظرفیت شبکه برق محدوده مرز باشماق به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان همچنین از تأمین سه دستگاه دیزل ژنراتور و نصب یک دستگاه اتوبوستر به منظور افزایش آمادگی در شرایط اضطراری خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف حفظ پایداری شبکه برق در زمان اوج مصرف و شرایط احتمالی پیش بینی شده است.

استقرار شبانه روزی اکیپ های عملیاتی در مرز

سلطانی با اشاره به برنامه های پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: راه اندازی موکب صنعت آب و برق در مرز باشماق و استقرار ۲۴ ساعته اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع به مدت یک ماه، از جمله اقداماتی است که برای ارائه خدمات سریع و بدون وقفه به زائران در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین از اجرای برنامه های اطلاع رسانی در این ایام خبر داد و افزود: طراحی و انتشار اقدامات شاخص شرکت در فضای مجازی و اکران تبلیغات محیطی در مسیر تردد زائران و محل استقرار موکب ها، با هدف معرفی خدمات صنعت برق و اطلاع رسانی به زائران انجام شده است.