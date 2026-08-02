باشماق؛ جایی که عشق به حسین(ع) مرزهای مذهب را در می نوردد

به گزارش کرد پرس، برای بسیاری از کسانی که نخستین بار به کردستان سفر می کنند، شاید این پرسش مطرح باشد که چرا استانی با اکثریت جمعیت اهل سنت، چنین پرشور در خدمت زائران اربعین قرار می گیرد؟ پاسخ را نه در آمارها، بلکه باید در تاریخ و فرهنگ این سرزمین جست وجو کرد.

در فرهنگ دینی مردم کردستان، احترام به خاندان پیامبر(ص) همواره جایگاهی رفیع داشته است. عشق به امام حسین(ع) در شعر، موسیقی، آیین های مذهبی و ادبیات شفاهی مردم منطقه حضوری پررنگ دارد و همین سرمایه فرهنگی، امروز در ایام اربعین به جلوه ای از وحدت اسلامی تبدیل می شود.

باشماق در سال های اخیر از یک مرز تجاری به یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین تبدیل شده است. توسعه زیرساخت ها، افزایش گیت های گذرنامه، ایجاد پارکینگ های جدید، استقرار خدمات درمانی و افزایش تعداد موکب ها، نشان می دهد که این گذرگاه دیگر صرفاً یک مسیر عبور نیست، بلکه بخشی از زنجیره بزرگ خدمت رسانی به زائران حسینی است.

گزارش های میدانی باشماق را از برخی دیگر از مرزهای اربعین متمایز کرده است؛ آرامش تردد، آب وهوای مناسب منطقه، ازدحام کمتر و مهم تر از همه، میزبانی صمیمانه مردم کردستان. بسیاری از زائران، نخستین تصویر سفر معنوی خود را نه در خاک عراق، بلکه در موکب های مردمی مریوان و لبخند میزبانان کُرد ثبت می کنند.

اما ارزش باشماق تنها در امکانات فیزیکی آن خلاصه نمی شود. این مرز امروز به نمادی از وحدت اسلامی تبدیل شده است؛ جایی که مردم اهل سنت، بی هیچ مرزبندی مذهبی، در کنار دستگاه های اجرایی، شبانه روز برای خدمت به زائران امام حسین(ع) تلاش می کنند. این تصویر، پاسخی عملی به روایت هایی است که می کوشند میان مسلمانان ایران شکاف ایجاد کنند.

کردستان در سال های اخیر نشان داده است که می تواند علاوه بر ایفای نقش اقتصادی در تجارت با اقلیم کردستان عراق، در دیپلماسی فرهنگی و مذهبی نیز جایگاهی ممتاز داشته باشد. حضور هزاران زائر از استان های مختلف کشور، فرصتی کم نظیر برای معرفی فرهنگ، امنیت، ظرفیت های گردشگری و مهمان نوازی مردم این استان است؛ ظرفیتی که اگر با برنامه ریزی رسانه ای و سرمایه گذاری زیرساختی همراه شود، می تواند باشماق را به یکی از مهم ترین دروازه های زیارت اربعین تبدیل کند.

در روزهایی که میلیون ها عاشق از مسیرهای مختلف راهی کربلا می شوند، باشماق تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ اینجا مرزها کمرنگ می شوند و آنچه باقی می ماند، روایت مشترک مسلمانانی است که با هر مذهب و قومیتی، در محبت به اهل بیت(ع) و به ویژه حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به یکدیگر می رسند.

شاید بزرگ ترین پیام باشماق همین باشد؛ اینکه وحدت، زمانی معنا پیدا می کند که در عمل دیده شود، نه فقط در شعار؛ و اربعین، هر سال این حقیقت را در مرزهای کردستان به زیباترین شکل روایت می کند.