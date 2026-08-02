زنگ هشدار برای آلودگی سد چراغ ویس؛ تأکید بر شتاب بخشی به توسعه زیرساخت ها و اجرای مصوبات

به گزارش کرد پرس، در ابتدای این نشست، امام جمعه سقز با تأکید بر مهرورزی، مشورت پذیری، توکل بر خدا و حفظ وحدت، از مدیران خواست در تصمیم گیری ها رعایت حقوق مردم، همدلی و صیانت از انسجام اجتماعی را در اولویت قرار دهند.

آلودگی سد چراغ ویس؛ دغدغه ای جدی برای آینده منابع آبی

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه تبدیل یک هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی ساحل چپ سد چراغ ویس به اراضی آبی و آسفالت حدود ۲۰ کیلومتر از راه های بین شهری، این اقدامات را از مهم ترین برنامه های توسعه ای شهرستان عنوان کرد.

محسن بیگلری در عین حال، ورود فاضلاب انسانی و دامی ۱۹ روستای بالادست به سد چراغ ویس را یکی از مهم ترین تهدیدهای زیست محیطی شهرستان دانست و اظهار کرد: تنها راهکار مؤثر برای جلوگیری از آلودگی این منبع مهم تأمین آب، احداث چاه های سپتیک با مشارکت معادن و دهیاری ها است.

وی همچنین بر تسهیل خدمات اداری و بانکی، افزایش اعتبارات راه های روستایی و رفع موانع خدمت رسانی به مردم تأکید کرد.

اجرای طرح «محله محور» با محوریت مساجد

فرماندار ویژه سقز نیز از اجرای طرح «محله محور» با محوریت مساجد خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناسایی ظرفیت ها و مشکلات محلات، حمایت از اقشار نیازمند، تقویت مشارکت های مردمی و افزایش ارتباط میان مردم و مدیریت شهری اجرا خواهد شد.

ضیاءالدین نعمانی با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت، بر تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی، تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی، اجرای نهضت ملی مسکن، همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و همچنین آمادگی دستگاه های اجرایی برای مدیریت بحران و عملیات برف روبی در فصل زمستان تأکید کرد.

وی ورود فاضلاب شهری به رودخانه سقز را از عوامل افزایش جمعیت پشه ها در شهر دانست و افزود: تصفیه خانه فاضلاب سقز دیگر پاسخگوی نیاز شهر نیست و ارتقای ظرفیت آن باید در اولویت قرار گیرد.

تأکید بر اجرای مصوبات شورای اداری

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری سقز نیز با انتقاد از اجرایی نشدن بخشی از مصوبات جلسات گذشته شورای اداری، خواستار پیگیری جدی مدیران دستگاه های اجرایی شد.

صالح امین پور با اشاره به مواردی همچون برخورد با متخلفان برداشت شن و ماسه، احداث پارکینگ آرامستان، ساخت کتابخانه در سنته و مرمت کتابخانه گلتپه، گفت: اجرای مصوبات شورا باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر اجرای دقیق شاخص های سامانه «فواد» (فوریت های اداری) تأکید کرد و رعایت کرامت ارباب رجوع، اطلاع رسانی شفاف، پاسخگویی به موقع و جلوگیری از اتلاف منابع را از مهم ترین الزامات دستگاه های اجرایی برشمرد.

مطالبات روستاها؛ از آب شرب تا زیرساخت های آموزشی و ارتباطی

در ادامه این نشست، رؤسای شوراهای اسلامی بخش مرکزی و سرشیو مهم ترین مطالبات روستاهای شهرستان را مطرح کردند.

تکمیل مجتمع های آبرسانی، جلوگیری از ورود فضولات دامی به سد چراغ ویس، احداث مدرسه شبانه روزی دخترانه، رفع مشکلات آنتن دهی تلفن همراه، تأمین آب شرب روستای مام سیف الدین و ایجاد پوشش ارتباطی برای روستای هنگه چینه از مهم ترین خواسته های مطرح شده از سوی نمایندگان روستاها بود.

افزایش مصرف برق و توسعه نیروگاه های خورشیدی

رئیس شرکت توزیع نیروی برق سقز نیز با اشاره به روند افزایشی مصرف انرژی در شهرستان اعلام کرد: سقز اکنون بیش از ۱۰۱ هزار مشترک برق دارد و از نیمه دوم سال گذشته تاکنون یک هزار انشعاب جدید واگذار، ۱۵ هزار کنتور هوشمند نصب و ۴۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) جمع آوری شده است.

بهزاد فتاحی از احداث نیروگاه های خورشیدی و گازی و همچنین بررسی احداث پنج نیروگاه خورشیدی جدید خبر داد و از دستگاه های اجرایی خواست با رعایت الگوی مصرف، میزان مصرف برق را در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد کاهش دهند.

درخواست حمایت از مجتمع نگهداری کودکان

در پایان نشست، مدیرعامل مجتمع فرهنگی ـ تربیتی کودکان حاج افتخار امینی با اشاره به نگهداری ۲۴ کودک در این مرکز، هزینه ماهانه اداره مجتمع را حدود ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی با درخواست حمایت بیشتر دستگاه های اجرایی، خواستار رایگان شدن خدمات آب، برق، گاز و مخابرات این مرکز شد و تأکید کرد استمرار فعالیت این مجموعه نیازمند همراهی و حمایت نهادهای مسئول است.

شورای اداری سقز در حالی بر لزوم تسریع در اجرای پروژه های توسعه ای، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای خدمات عمومی تأکید کرد که موضوع آلودگی سد چراغ ویس، توسعه زیرساخت های شهری و روستایی، مدیریت مصرف انرژی و اجرای دقیق مصوبات، از مهم ترین محورهای مورد تأکید مسئولان حاضر در این نشست بود.