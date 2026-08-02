افزایش ٦٠ درصدی خروج کامیون های ترانزیتی از مرز بازرگان

به گزارش کردپرس، چهارمین نشست ستاد ملی گذر به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر اجرای طرح‌های جامع توسعه پایانه‌های مرزی، گفت: بی‌شک توسعه پایانه‌های مرزی آذربایجان‌غربی در ارتقای اقتصادی کشور نقش‌آفرینی خواهد کرد.



رضا رحمانی با اشاره به دیدار اخیر خود با وزیر تجارت ترکیه و رئیس کل گمرک این کشور در آیین افتتاح گمرک گوربولاغ، افزود: در پی این مذاکرات و هماهنگی‌های انجام شده، خروج کامیون‌های ترانزیتی از مرز بازرگان بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته و به ۳۲۰ دستگاه در روز رسیده است.



او در پایان هدف‌گذاری استان را افزایش این رقم به ۵۰۰ کامیون در روز عنوان کرده و اظهار کرد: تحقق این هدف، علاوه بر کاهش زمان توقف کامیون‌ها، جایگاه مرز بازرگان را به عنوان مهم‌ترین دروازه زمینی ایران به اروپا بیش از پیش تقویت خواهد کرد.



در این نشست همچنین روند اجرای پروژه‌های زیرساختی منتهی به پایانه‌های مرزی، از جمله کریدور بندر امام (ره) - بازرگان، محور خوی - رازی و مسیر حیدرآباد - نقده - تمرچین بررسی و بر تسریع در اجرای آنها تأکید شد.



