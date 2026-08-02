مرز باشماق از بهترین گذرگاه های اربعینی کشور است

به گزارش کرد پرس، علی اکبر پورجمشیدیان در حاشیه بازدید از مرز بین المللی باشماق مریوان، گفت: از آغاز خروج زائران اربعین تاکنون هیچ مشکل جدی که روند زیارت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را با اختلال مواجه کند، در مرزهای اربعینی کشور گزارش نشده است.

وی با اشاره به ظرفیت های مرز باشماق، افزود: با توجه به زیرساخت های مناسب ایجادشده، امکانات مطلوب و خدمات گسترده ای که در این مرز فراهم شده است، توصیه می کنیم زائران برای سفر به عتبات عالیات از همه مرزهای اربعینی به ویژه باشماق و تمرچین استفاده کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از تلاش مسئولان و مردم استان کردستان، اظهار کرد: مواکب برپا شده توسط مردم اهل سنت و شیعه، همراهی فرمانداری، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی، شرایط مناسبی را برای خدمت رسانی به زائران فراهم کرده و باشماق را به یکی از بهترین مرزهای اربعینی کشور تبدیل کرده است.

پورجمشیدیان ادامه داد: علاوه بر آب وهوای مناسب منطقه، بخش قابل توجهی از جابه جایی زائران در دو سوی مرز، هم در ایران و هم در عراق، به صورت رایگان انجام می شود و این موضوع از مزیت های مهم این گذرگاه مرزی است.

وی با بیان اینکه استفاده بیشتر از مرزهای باشماق و تمرچین به کاهش تراکم زائران در مرز مهران کمک می کند، یادآور شد: اگر ازدحام بیش از حد در یک مرز ایجاد شود، کیفیت خدمات رسانی به زائران نیز تحت تأثیر قرار می گیرد؛ از این رو مدیریت توزیع سفر میان مرزهای مختلف ضروری است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، مرز باشماق را «مرز وحدت امت اسلامی» توصیف کرد و بیان کرد: در این مرز، وحدت و همدلی شیعه و اهل سنت در خدمت رسانی به زائران امام حسین (ع) به صورت عملی و ملموس به نمایش درآمده و این همبستگی در سوی عراق نیز قابل مشاهده است.

پورجمشیدیان در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات بازگشت زائران از مسیر باشماق نیز، گفت: بخشی از این مسئله به ساماندهی طرف عراقی مربوط است، اما رایزنی ها و پیگیری های لازم از سال گذشته آغاز شده و تلاش می شود با تعیین نقاط مشخص برای استقرار مواکب، راهنمایی زائران و ساماندهی محل استقرار ناوگان حمل ونقل، شرایط بازگشت زائران در سال های آینده تسهیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل این برنامه ها، زائران در مسیر بازگشت نیز بدون دغدغه از ظرفیت های مرز باشماق استفاده کنند.