ردیابی چهره پس از ۱۰ سال؛ متهم پرونده سوءقصد به اردوغان بازداشت شد

به گزارش کردپرس، برکای قاراتپه، خلبان بالگرد و سروان پیشین نیروهای ویژه ارتش ترکیه، در عملیات مشترک سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) و واحدهای پلیس افیونقرهحصار و اسکیشهر بازداشت شد.
دولت ترکیه قاراتپه را وابسته به شبکه فتحالله گولن (فتو) میداند؛ تشکیلاتی که آنکارا آن را با عنوان «سازمان تروریستی فتحالله گولن» یا FETÖ معرفی میکند. او از سال ۲۰۱۶ به اتهام حضور در گروهی که شب کودتای نافرجام به محل اقامت اردوغان در مارماریس اعزام شده بود، تحت تعقیب قرار داشت. پرونده قاراتپه از پرونده دیگر متهمان این گروه جدا شده و برای او حکم جلب و اعلان قرمز صادر شده بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع امنیتی، دوربینی در نزدیکی پارک آنیت در مرکز افیونقرهحصار روز ۱۴ مارس تصویر فردی را ثبت کرد که سامانه تشخیص چهره MİT شباهت او با قاراتپه را ۷۷ درصد برآورد کرد.
پس از این تطبیق، نیروهای امنیتی فرد موردنظر را زیر نظر گرفتند. گفته شده است قاراتپه طی حدود چهار ماه، ۱۴ بار بهوسیله دوربینهای نصبشده در نقاط مختلف شهر تصویربرداری شد و میزان تطبیق چهره او در بررسیهای مختلف میان ۶۵ تا ۸۳ درصد بود.
به گفته مقامهای امنیتی، تغییر مدل مو و ریش و استفاده از کلاه و کلاه بافتنی، بخشی از اقداماتی بود که قاراتپه برای تغییر ظاهر خود انجام میداد.
استفاده از نام و مدارک جعلی
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد کارگروهی ویژه با هماهنگی اداره اطلاعات پلیس برای یافتن قاراتپه تشکیل شده بود. احتمال استفاده او از هویت جعلی و تغییر ظاهر نیز در جریان تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت.
در ماه آوریل، مأموران در گردهمایی برگزارشده در یکی از هتلهای افیونقرهحصار به فردی مشکوک شدند که صورت خود را با کلاه پوشانده و با نامی جعلی در هتل ثبتنام کرده بود. تحقیقات بعدی، به ادعای وزارت کشور، نشان داد این فرد از کارتهای شناسایی جعلی و خطوط تلفن متعلق به اشخاص دیگر استفاده میکرد.
پس از گسترش عملیات مراقبتی، دو محل در یک خیابان زیر نظر گرفته شد. با انتقال فرد مظنون به نشانی سومی، نیروهای امنیتی تصمیم به اجرای عملیات گرفتند و قاراتپه شامگاه اول اوت در محل اختفای خود بازداشت شد.
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد محل بازداشت، ساختمانی متروک و فاقد آب و برق بوده است. در بازرسی از این مکان، مقادیری طلا، ۳۳ هزار و ۷۰۰ دلار، دو هزار و ۶۲۰ یورو و ۱۳ هزار و ۵۳۵ لیر کشف شد. ارزش مجموع طلاهای بهدستآمده حدود شش میلیون و ۴۴۵ هزار لیر اعلام شده است.
مأموران همچنین یک رایانه قابلحمل، هارددیسک، هشت حافظه USB، سه تلفن همراه، چهار سیمکارت، اسنادی که وزارت کشور آنها را «مدارک تشکیلاتی» توصیف کرده، یک کارت شناسایی جعلی به نام فردی دیگر، لباس نظامی، دو چاقو و ۱٫۲۶ گرم مادهای که ماریجوانا اعلام شده است، توقیف کردند.
بر اساس گزارش رسمی، آزمایش پزشکی پس از بازداشت نیز میزان الکل خون قاراتپه را ۰٫۳۴ پرومیل نشان داده است.
رسیدگی قضائی به اتهامهای متعدد
مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، در پیامی بازداشت قاراتپه را نتیجه فعالیت طولانی و مشترک واحدهای اطلاعاتی و پلیس دانست و گفت پرونده او برای طی مراحل قضائی در اختیار پلیس موغلا قرار گرفته است.
به گفته وزیر کشور، قاراتپه با اتهامهایی از جمله «اقدام برای سوءقصد به رئیسجمهور»، «تلاش برای براندازی دولت یا جلوگیری از انجام وظایف آن»، «قتل فرد بهدلیل انجام وظیفه عمومی»، «نقض قانون مجازات نظامی»، «سرقت مسلحانه»، «نگهداری مواد مخدر» و «جعل اسناد رسمی» روبهروست.
این اتهامها هنوز باید در روند قضائی بررسی شوند و بازداشت قاراتپه بهخودیخود بهمعنای اثبات جرم یا صدور حکم نهایی علیه او نیست.
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