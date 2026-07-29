به گزارش کردپرس، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، روز سهشنبه در رأس هیأتی بلندپایه از مقامهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دعوت رسمی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، به آنکارا سفر کرد و با وی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و مسائل بینالمللی گفتوگو کرد.
در بیانیه مشترک دو کشور، مذاکرات «سازنده، دوستانه و مبتنی بر اعتماد متقابل و حسن همجواری» توصیف شده و بر ادامه روند تقویت روابط بغداد و آنکارا تأکید شده است.
دو طرف همچنین توافق کردند پنجمین نشست شورای همکاری راهبردی عراق و ترکیه در بغداد برگزار شود و روند امضای توافقنامههای جدید و فعالسازی کمیتههای مشترک سرعت گیرد.
در بخش امنیتی، عراق و ترکیه بر حفظ حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه تأکید کردند. دو طرف همچنین درباره تقویت هماهنگیهای امنیتی، مقابله با تهدیدهای مرزی و مبارزه با گروههای مسلحی که امنیت دو کشور را تهدید میکنند، رایزنی کردند.
بخش مهمی از مذاکرات به همکاریهای اقتصادی اختصاص داشت. بغداد و آنکارا بر توسعه همکاری در حوزههای آب، انرژی، کشاورزی، تجارت، حملونقل، سرمایهگذاری و صنایع دفاعی تأکید کردند و پروژه «جاده توسعه» را یکی از مهمترین طرحهای مشترک برای افزایش اتصال منطقهای و تقویت ثبات اقتصادی دانستند.
دو کشور همچنین بر تسریع اجرای این پروژه و دستیابی به توافقی جامع در حوزه انرژی برای تقویت امنیت انرژی تأکید کردند.
دو طرف در ادامه درباره تحولات منطقهای نیز تبادل نظر کردند و ضمن استقبال از همگرایی دیدگاههای خود، بر ادامه هماهنگیها درباره مسئله فلسطین و حمایت از وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه و پیشبرد روند سیاسی فراگیر در این کشور تأکید کردند.
در پایان، عراق و ترکیه توافق کردند صدمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک دو کشور را سال آینده با برگزاری برنامهها و سفرهای متقابل گرامی بدارند.
این سفر در حالی انجام شد که الزیدی پیش از عزیمت به آنکارا اعلام کرده بود محور گفتوگوها شامل سرمایهگذاری، آب، پروژه جاده توسعه، ثبات منطقهای و همکاریهای اقتصادی و امنیتی خواهد بود؛ سفری که اندکی پس از دیدار رسمی وی با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید انجام شد.
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