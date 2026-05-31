به گزارش کردپرس، کابینه وزیران عراق مصوب کرد که اختیارات مذاکره و امضای پیشنویس توافقنامههای حملونقل هوایی میان دولت عراق و دولتهای عمان، الجزایر، فرانسه، قبرس و رواندا به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق واگذار شود.
دبیرخانه کابینه وزیران عراق جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در نشست روز ۲۵ این ماه (مه) را منتشر کرد که مهمترین محورهای آن به شرح زیر است:
ضربالاجل شفافیت مالی: کابینه تمام وزارتخانهها و استانهایی که هنوز دادههای مالی خود را ارسال نکردهاند، موظف کرد تا در سریعترین زمان ممکن این اطلاعات را به «دیوان نظارت مالی فدرال» و «سازمان پاکدستی» تحویل دهند.
لغو مالیات مضاعف با عمان: لایحه تصویب توافقنامه پیشگیری از اخذ "مالیات مضاعف" میان دولت عراق و پادشاهی عمان به تصویب هیئت وزیران رسید و جهت طی مراحل قانونی به پارلمان ارسال شد.
الحاق به سازمانهای بینالمللی: کابینه وزیران لایحه الحاق عراق به کنوانسیون تأسیس «سازمان بینالمللی کمکهای ناوبری دریایی» (IALA) را تصویب کرد؛ کنوانسیونی که از تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۴ اجرایی شده است.
توسعه روابط هوایی: در نهایت، اختیارات کامل برای مذاکره و امضای پیشنویس توافقنامههای حملونقل هوایی میان دولت جمهوری عراق و کشورهای عمان، الجزایر، فرانسه، قبرس و رواندا به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعطا شد.
