به گزارش کردپرس، کابینه وزیران عراق مصوب کرد که اختیارات مذاکره و امضای پیش‌نویس توافق‌نامه‌های حمل‌ونقل هوایی میان دولت عراق و دولت‌های عمان، الجزایر، فرانسه، قبرس و رواندا به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق واگذار شود.

​دبیرخانه کابینه وزیران عراق جزئیات تصمیمات اتخاذ شده در نشست روز ۲۵ این ماه (مه) را منتشر کرد که مهم‌ترین محورهای آن به شرح زیر است:

ضرب‌الاجل شفافیت مالی: کابینه تمام وزارتخانه‌ها و استان‌هایی که هنوز داده‌های مالی خود را ارسال نکرده‌اند، موظف کرد تا در سریع‌ترین زمان ممکن این اطلاعات را به «دیوان نظارت مالی فدرال» و «سازمان پاکدستی» تحویل دهند.

لغو مالیات مضاعف با عمان: لایحه تصویب توافق‌نامه پیشگیری از اخذ "مالیات مضاعف" میان دولت عراق و پادشاهی عمان به تصویب هیئت وزیران رسید و جهت طی مراحل قانونی به پارلمان ارسال شد.

الحاق به سازمان‌های بین‌المللی: کابینه وزیران لایحه الحاق عراق به کنوانسیون تأسیس «سازمان بین‌المللی کمک‌های ناوبری دریایی» (IALA) را تصویب کرد؛ کنوانسیونی که از تاریخ ۲۲ آگوست ۲۰۲۴ اجرایی شده است.

توسعه روابط هوایی: در نهایت، اختیارات کامل برای مذاکره و امضای پیش‌نویس توافق‌نامه‌های حمل‌ونقل هوایی میان دولت جمهوری عراق و کشورهای عمان، الجزایر، فرانسه، قبرس و رواندا به رئیس سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعطا شد.