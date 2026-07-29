باشماق؛ مرزی آرام، مسیری مطمئن برای عاشقان اربعین

به گزارش کرد پرس، باشماق تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ این مرز نقطه تلاقی مهمان نوازی مردم کردستان، خدمات گسترده دستگاه های اجرایی و همکاری دو سوی مرز برای تسهیل سفر زائران است. از لحظه ورود زائران به استان کردستان تا عبور از مرز، شبکه ای از خدمات رفاهی، درمانی، حمل ونقل و فرهنگی پیش بینی شده تا مسیر زیارت با کمترین دغدغه همراه باشد.

یکی از مهم ترین مزیت های باشماق، روان بودن تردد و کاهش زمان انتظار در مرز است. توسعه گیت های کنترل گذرنامه، مدیریت مناسب ترافیک و برنامه ریزی مشترک مسئولان دو کشور، موجب شده این مرز در مقایسه با برخی گذرگاه های پرتردد، معطلی بسیار کمتری برای زائران داشته باشد.

در سوی ایران، ده ها موکب در مرز و مسیرهای منتهی به آن مستقر شده اند و خدماتی همچون تغذیه، اسکان، راهنمایی و خدمات فرهنگی ارائه می کنند. همزمان، بیمارستان سیار ۵۰ تختخوابی، پایگاه های اورژانس، تیم های واکنش سریع و مراکز درمانی استان نیز به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند تا زائران در صورت نیاز از خدمات درمانی سریع و رایگان بهره مند شوند.

در آن سوی مرز نیز مقدمات استقبال از زائران فراهم شده است. امکاناتی نظیر آب آشامیدنی، غذا، نوشیدنی، استراحتگاه، خدمات بهداشتی، آمبولانس، اینترنت و وسایل خنک کننده در مسیر حرکت زائران پیش بینی شده و توسعه ایستگاه های کنترل گذرنامه نیز به تسریع عبور کمک می کند.

باشماق برای بسیاری از زائران استان های شمال غرب و غرب کشور، کوتاه ترین و منطقی ترین مسیر دسترسی به عتبات عالیات محسوب می شود. علاوه بر این، شرایط آب وهوایی معتدل تر منطقه نسبت به بسیاری از مرزهای جنوبی، سفر را به ویژه در روزهای گرم مردادماه آسان تر می کند.

آماده سازی مسیرهای منتهی به مرز، ایمن سازی محور سنندج ـ مریوان، استقرار نیروهای امدادی، افزایش ظرفیت اسکان و حمل ونقل، فعالیت شبانه روزی موکب ها و همکاری کم نظیر دستگاه های اجرایی، نشان می دهد باشماق امسال با برنامه ریزی گسترده تری نسبت به سال های گذشته به استقبال زائران آمده است.

آنچه مرز باشماق را از یک گذرگاه صرف متمایز می کند، ترکیب خدمات، امنیت، آرامش مسیر و مهمان نوازی مردمان کردستان است؛ ظرفیتی که می تواند تجربه ای متفاوت از آغاز سفر اربعین را برای زائران رقم بزند و این مرز را به یکی از بهترین گزینه ها برای تردد عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تبدیل کند.