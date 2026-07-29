به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی، با تأکید بر نقش مسئولانه رسانهها، خواستار همکاری تنگاتنگ میان وزارتخانههای علوم و ارشاد شد.
او ادامه داد: همکاری متقابل میان دو وزارتخانه میتواند تأثیر مستقیمی بر اثربخشی نظارتها داشته باشد و مانع از فعالیت عدهای سودجو شود.
نوروزی از تمامی مدیران مطبوعات و روزنامههای کشور درخواست کرد که از چاپ هرگونه آگهی مربوط به موسسات غیرمجاز خودداری کنند و تنها به لیست موسسات دارای مجوز که از سوی این اداره کل ارائه میگردد، استناد نمایند.
در این نشست، حسن کلاته، رئیس اداره موسسات اعزام دانشجو و دبیر کارگروه موسسات، نیز با اشاره به چالشهای اجرایی در شناسایی موسسات سودجو، بر ضرورت دقت در نظارت بر فعالیتهای تبلیغاتی این موسسات تأکید کرد.
او بیان کرد: چاپ آگهیهای موسسات غیرمجاز در رسانهها، راه را برای اقدامات نادرست مخاطبان هموار کرده و میتواند منجر به بروز آسیبهای جبرانناپذیر برای دانشجویان شود. کارگروه موسسات همواره در تلاش است تا با پایش دقیق، مسیر تحصیل در خارج از کشور را برای متقاضیانِ قانونی، امن و شفاف نگه دارد.
در پایان این نشست، مقرر گردید تا فرآیند ارسال لیست موسسات دارای مجوز به نشریات با دقت بیشتری پیگیری شود و هماهنگیهای لازم جهت پایش دقیقتر تبلیغات موسسات اعزام دانشجو در استان تقویت گردد.
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