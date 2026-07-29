۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۲

مدیر کل فرهنگ و ارشاد آذربایجان غربی خبر داد؛

برخورد قاطع با آگهی‌های موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

برخورد قاطع با آگهی‌های موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی گفت:از تمامی مدیران مطبوعات و روزنامه‌های کشور درخواست می شودکه از چاپ هرگونه آگهی مربوط به موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور خودداری کنند.

به گزارش کردپرس، علیرضا نوروزی، با تأکید بر نقش مسئولانه رسانه‌ها، خواستار همکاری تنگاتنگ میان وزارتخانه‌های علوم و ارشاد شد.

او ادامه داد: همکاری متقابل میان دو وزارتخانه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر اثربخشی نظارت‌ها داشته باشد و مانع از فعالیت عده‌ای سودجو شود.

نوروزی از تمامی مدیران مطبوعات و روزنامه‌های کشور درخواست کرد که از چاپ هرگونه آگهی مربوط به موسسات غیرمجاز خودداری کنند و تنها به لیست موسسات دارای مجوز که از سوی این اداره کل ارائه می‌گردد، استناد نمایند.

در این نشست، حسن کلاته، رئیس اداره موسسات اعزام دانشجو و دبیر کارگروه موسسات، نیز با اشاره به چالش‌های اجرایی در شناسایی موسسات سودجو، بر ضرورت دقت در نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی این موسسات تأکید کرد.

او بیان کرد: چاپ آگهی‌های موسسات غیرمجاز در رسانه‌ها، راه را برای اقدامات نادرست مخاطبان هموار کرده و می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر برای دانشجویان شود. کارگروه موسسات همواره در تلاش است تا با پایش دقیق، مسیر تحصیل در خارج از کشور را برای متقاضیانِ قانونی، امن و شفاف نگه دارد.

در پایان این نشست، مقرر گردید تا فرآیند ارسال لیست موسسات دارای مجوز به نشریات با دقت بیشتری پیگیری شود و هماهنگی‌های لازم جهت پایش دقیق‌تر تبلیغات موسسات اعزام دانشجو در استان تقویت گردد.                     

کد مطلب 2797730

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha