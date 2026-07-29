ضرب و شتم ماموران اداره برق در ارومیه توسط مالکان ماینرها

او اضافه کرد: در بازرسی انجامشده مشخص شد برق مورد نیاز این ۳ دستگاه ماینر از طریق انشعاب غیرمجاز ایجادشده در پشت سوکت ورودی یک کنتور مکانیکی تأمین میشود؛ اقدامی که با هدف پنهان ماندن مصرف واقعی برق انجام شده بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیان کرد: در جریان این عملیات، ٣دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و از مدار خارج شد که طبق بررسی کارشناسان حاضر در محل حرارت بالای دستگاهها و نحوه غیراستاندارد تأمین برق، خطر بروز آتشسوزی را به شدت افزایش داده بود و در صورت ادامه فعالیت، جان ساکنان و همسایگان نیز به دلیل آتش سوزی میتوانست در معرض خطر قرار گیرد.
او ادامه داد: عملیات جمعآوری ماینرهای غیرمجاز بدون حاشیه نبود و در هنگام اجرای حکم قضایی، مالک منزل با عوامل شرکت توزیع نیروی برق درگیر شد و کارکنان صنعت برق در شرایطی پرتنش، مأموریت خود را به پایان رساندند؛ اتفاقی که بار دیگر نشان داد مقابله با برقهای غیرمجاز و مراکز استخراج غیرقانونی رمزارز، علاوه بر پیچیدگیهای فنی، گاهی با مخاطرات جانی و فیزیکی نیز همراه است.
یکی از همکاران شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی حاضر در این ماموریت سختی ماموریت های برخورد با برق دزدی ( ماینرهای غیرمجاز و برق های غیرمجاز) را تعریف کرد و گفت: وقتی برای اجرای حکم قضایی و جمعآوری ماینرهای غیرمجاز وارد محل شدیم، انتظار داشتیم مانند بسیاری از مأموریتهای مشابه، کار در چارچوب قانون انجام شود؛ اما ناگهان با مقاومت و درگیری فیزیکی روبهرو شدیم.
او ادامه داد: در آن لحظه، دیگر موضوع فقط جمعآوری چند دستگاه ماینر نبود؛ همکاران ما در حالی وظیفه قانونی خود را انجام میدادند که با خطر آسیب جسمی نیز مواجه شدند. ما هر روز برای حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از حوادث احتمالی وارد میدان میشویم و گاهی نتیجه این تلاشها، کشف برقهای غیرمجاز و ماینرهایی است که میتوانند جان مردم را به خطر بیندازند، اما متأسفانه در برخی مأموریتها، همکاران ما به جای همراهی، با خشونت و درگیری مواجه میشوند.
این مامور تست اضافه کرد: اما با این حال، ما باور داریم مقابله با برقدزدی و استخراج غیرمجاز رمزارز فقط یک وظیفه اداری نیست؛ دفاع از حقوق میلیونها ایرانی است و همین باور باعث میشود، حتی در سختترین شرایط نیز از انجام وظیفه خود عقبنشینی نکنیم.
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