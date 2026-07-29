بهره مندی ۲۴۰۰ زائر از خدمات درمانی در مرز باشماق

به گزارش کرد پرس، بابک هدائی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: از ابتدای آغاز تردد زائران اربعین از مرز باشماق تاکنون، ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از خدمات درمانی و امدادی بهره مند شده اند.

وی افزود: روز گذشته نیز به ۱۱۸ بیمار و مصدوم در مرز باشماق مریوان خدمات درمانی ارائه شد که از این تعداد، ۱۱۵ نفر به بیمارستان سیار مستقر در مرز مراجعه کردند، دو نفر توسط نیروهای اورژانس امدادرسانی شدند و یک نفر نیز از خدمات درمانی بیمارستان بوعلی بهره مند شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت، اظهار کرد: کارشناسان بهداشت با حضور میدانی مستمر، نظارت دقیقی بر سلامت آب آشامیدنی و مواد غذایی زائران دارند.

هدائی ادامه داد: هفت تیم بهداشتی متشکل از ۱۴ کارشناس مجرب در مرز باشماق فعالیت می کنند و روز گذشته ۴۳ مورد بازرسی از مواکب و مراکز تهیه و توزیع غذا انجام دادند.

وی همچنین از انجام ۴۵ مورد نمونه گیری بهداشتی از زائران و خادمان خبر داد و یادآور شد: در این مدت، ۲۰ کیلوگرم مواد غذایی غیرمجاز نیز کشف و معدوم سازی شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان بیان کرد: درگاه ورودی مرز باشماق به صورت مستمر توسط کارشناسان بهداشت رصد می شود و روز گذشته ۲ هزار و ۲۹۴ زائر نیز تحت مراقبت و غربالگری های بهداشتی قرار گرفتند.