خرید تضمینی گندم در آذربایجان غربی از ٢٨٤ هزار تن فراتر رفت

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری با تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی غلات در استان اظهار کرد: از آغاز فصل برداشت (اوایل تیرماه) تاکنون، با همت گندمکاران استان بیش از ۲۸۴ هزار تن گندم مازاد بر مصرف تحویل مراکز خرید دولتی و بخش خصوصی شده است.
او به رتبهبندی شهرستانهای پیشرو در تحویل این محصول اشاره کرد و افزود: شهرستان بوکان با تحویل ۶۰ هزار تن، شهرستانهای میاندوآب، چهاربرج و باروق با مجموع بیش از ۳۵ هزار تن و شهرستان نقده با ۳۴ هزار تن گندم، به ترتیب در رتبههای اول تا سوم تحویل محصول در استان قرار دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی درباره سهم شبکه توزیع و خرید عنوان کرد: شبکه تعاون روستایی استان با فعالسازی ۴۴ مرکز خرید تخصصی، بیش از ۹۰ هزار تن از محصول گندمکاران را خریداری کرده است؛ مابقی خرید نیز توسط اداره کل غله، سیلوهای بخش خصوصی و کارخانجات آرد استان انجام میشود.
اصغری با بیان اینکه خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت بدون وقفه ادامه دارد، تصریح کرد: زیرساختهای بسیار مناسبی برای ذخیرهسازی گندم در استان آماده سازی شده است و در حال حاضر ظرفیت سیلوهای فعال استان به بیش از یک میلیون تن میرسد؛ بنابراین کشاورزان عزیز هیچگونه دغدغهای برای تخلیه و نگهداری محصول خود نداشته باشند.
وی گفت: ۷۲ مرکز خرید تخصصی با همکاری اداره کل غله و خدمات بازرگانی و سازمان تعاون روستایی در سراسر استان ساماندهی شده است که بدون هیچ محدودیتی آماده دریافت گندم از دهقانان هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در پایان با اشاره به قیمت مصوب خرید تضمینی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و بر همین مبنا با گندمکاران تسویه میشود.
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