کاخ موزه خسروآباد سنندج پس از مرمت به موزه ای فاخر تبدیل می شود

به گزارش کرد پرس، لیلا خسروی در بازدید از کاخ موزه خسروآباد سنندج، گفت: این بنای تاریخی ارزشمند در حال مرمت است و پس از تکمیل عملیات اجرایی، به یکی از موزه های شاخص و فاخر کشور تبدیل خواهد شد تا نقش پررنگ تری در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر سنندج ایفا کند.

وی با اشاره به خسارت های واردشده به برخی بناهای تاریخی کشور در جریان حملات اخیر، افزود: کاخ خسروآباد، عمارت سالار سعید و تعدادی دیگر از آثار تاریخی دچار آسیب شدند که بخش عمده این خسارت ها مربوط به تزئینات معماری، ارسی ها و سازه های چوبی بوده است.

مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از موزه های کشور در بناهای تاریخی مستقر هستند، بخشی از ویترین ها و اجزای معماری آن ها نیز آسیب دید، اما با تدابیر وزارتخانه، اشیای تاریخی و فرهنگی پیش از بروز خسارت به مخازن امن منتقل شد و در استان کردستان هیچ آسیبی به آثار و اموال فرهنگی ـ تاریخی وارد نشده است.

خسروی با تأکید بر ضرورت تسریع در مرمت بخش های آسیب دیده، ادامه داد: بازسازی ارسی ها، تزئینات معماری و سازه های چوبی باید در اولویت قرار گیرد؛ همچنین وزارتخانه در زمینه استانداردسازی و تجهیز مخازن، پایش دما و رطوبت و تأمین اعتبارات مورد نیاز از موزه های استان حمایت خواهد کرد.

وی همچنین از برنامه ریزی برای ارتقای زیرساخت های حفاظتی موزه های کردستان خبر داد و یادآور شد: تقویت تجهیزات امنیتی، به روزرسانی سامانه های حفاظتی و تأمین دوربین های نظارتی از جمله برنامه هایی است که با حمایت وزارتخانه اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور موزه های وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت های تاریخی و فرهنگی کردستان، بیان کرد: این استان به دلیل برخورداری از میراث ارزشمند، نیازمند حمایت ویژه است و تلاش می کنیم با تأمین اعتبارات و اجرای برنامه های توسعه ای، موزه هایی در شأن فرهنگ و هویت کردستان ایجاد و تقویت شود.