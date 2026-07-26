تردد ۱۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی

به گزارش کردپرس، سرهنگ افشین میرزایی اظهار کرد: از مجموع ترددهای صورت گرفته، ۹۲ هزار و ۶۰۴ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۷ هزار و ۵۷۱ نفر از این مرز وارد کشور شده اند.

وی تعداد افرادی که روز گذشته (جمعه، دوم مرداد) از مرز خسروی تردد کردند را نیز ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۲۲۱۳ نفر از این مرز وارد کشور شدند.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: تردد روز گذشته از مرز خسروی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در همین روز ۲۵ درصد افزایش یافته که بیانگر افزایش استقبال از مرز خسروی است.