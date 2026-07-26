۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹

تردد ۱۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی

تردد ۱۴۰ هزار زائر اربعین از مرز خسروی

سرویس کرمانشاه _ معاون عملیات انتظامی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای ماه محرم تا ۲ مرداد ۱۴۰ هزار و ۱۷۵ نفر از پایانه مرزی خسروی تردد کرده‌اند.

به گزارش کردپرس، سرهنگ افشین میرزایی اظهار کرد: از مجموع ترددهای صورت گرفته، ۹۲ هزار و ۶۰۴ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۴۷ هزار و ۵۷۱ نفر از این مرز وارد کشور شده اند.

وی تعداد افرادی که روز گذشته (جمعه، دوم مرداد) از مرز خسروی تردد کردند را نیز ۲۸ هزار و ۵۴۴ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۲۶ هزار و ۳۳۱ نفر از مرز خسروی خارج شده و ۲۲۱۳ نفر از این مرز وارد کشور شدند.

سرهنگ میرزایی تصریح کرد: تردد روز گذشته از مرز خسروی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته در همین روز ۲۵ درصد افزایش یافته که بیانگر افزایش استقبال از مرز خسروی است.

کد مطلب 2797617

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha