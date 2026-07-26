۱۱۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در کردستان کشف شد

به گزارش کرد پرس، محمدسعید سلطانی با اشاره به تشدید اقدامات نظارتی برای مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: در چهار ماهه نخست سال گذشته ۷۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده بود، اما این رقم از ابتدای سال جاری تاکنون به ۱۱۶ دستگاه رسیده که بیانگر رشد ۶۱ درصدی کشفیات است.

وی افزود: بیشترین کشفیات مربوط به شهرستان سنندج بوده و پس از آن شهرستان های مریوان و سقز بیشترین سهم را در شناسایی و جمع آوری ماینرهای غیرمجاز داشته اند که نشان دهنده تمرکز اقدامات نظارتی در مناطق دارای بیشترین تخلفات است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با اشاره به تأثیر فعالیت ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق، اظهار کرد: با شناسایی و جمع آوری این تعداد دستگاه، حدود ۴۰۰ کیلووات ظرفیت به شبکه برق بازگشته که نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و افزایش پایداری تأمین برق، به ویژه در دوره اوج مصرف، داشته است.

سلطانی ادامه داد: برق مصرفی ۱۱۶ دستگاه ماینر کشف شده معادل مصرف حدود ۶۰۰ خانوار است و برخورد با این مراکز علاوه بر جلوگیری از تحمیل بار اضافی به شبکه، از تضییع حقوق مشترکان و افزایش احتمال بروز نوسانات و خاموشی ها نیز جلوگیری می کند.

وی با تأکید بر تداوم برنامه های نظارتی شرکت توزیع نیروی برق استان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، موضوع را از طریق سامانه های ارتباطی این شرکت گزارش کنند تا در سریع ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز یکی از مهم ترین راهکارهای حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی است و این روند با همکاری دستگاه های مسئول و مشارکت مردم با جدیت ادامه خواهد یافت.