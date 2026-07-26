فسخ ۳ قرارداد واگذاری اراضی صنعتی راکد در کردستان/۸ طرح فرصت تکمیل گرفتند

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در جلسه تعیین تکلیف اراضی صنعتی راکد مشمول ماده ۴۸، گفت: اراضی راکد با هدف بازگشت به چرخه تولید، از سرمایه گذاران غیرفعال بازپس گیری و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد تا زمینه رونق تولید، جذب سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از سرمایه گذاران فعال، افزود: طرح هایی که از پیشرفت فیزیکی مطلوب برخوردار باشند، متناسب با شرایط، مهلت چندماهه دریافت می کنند تا عملیات اجرایی خود را تکمیل کرده و به مرحله بهره برداری برسند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استانداری کردستان بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای طرح های مشمول مهلت تأکید کرد و اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از این پروژه ها باید به صورت ماهانه انجام شود و میزان پیشرفت آن ها بر اساس برنامه زمان بندی مصوب مورد ارزیابی قرار گیرد.

ازهاری ادامه داد: در صورتی که هر یک از طرح ها مطابق برنامه زمان بندی پیشرفت نداشته باشند، قرارداد واگذاری پیش از پایان مهلت تعیین شده فسخ و زمین برای واگذاری به سرمایه گذاران جدید بازپس گیری خواهد شد.

وی بیان کرد: در این نشست، ۱۱ پرونده مربوط به اراضی صنعتی راکد به مساحت مجموع ۴۳ هزار و ۹۰۰ مترمربع مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی طرح ها، درباره فسخ قرارداد یا اعطای مهلت، تصمیمات لازم اتخاذ شد.