موزه سنگ قره کلیسا افتتاح شد

به گزارش کردپرس، همزمان با برگزاری آیین مذهبی باداراک در مجموعه میراث جهانی قره‌کلیسا، موزه سنگ این اثر ارزشمند تاریخی با حضور اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه کل ارامنه آذربایجان و سایر مسئولان استانی افتتاح شد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به غنای تاریخی این سنگ‌نگاره‌ها و قطعات معماری، افزود: این موزه بستری مناسب برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا علاوه بر بازدید عمومی، ابعاد هنری و تاریخی تمدن‌های منطقه را در بستر جهانی قره‌کلیسا بررسی کنند و این آثار سنگی، سندی گویا از قدمت و اهمیت تمدنی این کهن‌دژ است.

اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه کل ارامنه آذربایجان نیز در این آیین ضمن قدردانی از تعاملات انجام شده برای حفظ این میراث مشترک، بر هم‌افزایی نهادهای مذهبی و دولتی در راستای معرفی فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

او افتتاح موزه سنگ را نشانی از احترام به پیشینه تاریخی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این‌گونه اقدامات حفاظتی و ترویجی، شاهد رونق بیش از پیش گردشگری مذهبی و فرهنگی در چالدران و مجموعه قره‌کلیسا باشیم که هر ساله پذیرای زائران و گردشگران بی‌شماری از سراسر جهان است.

این موزه که به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی راه‌اندازی شده است، فضایی تخصصی برای نمایش و حفاظت از کتیبه‌ها و قطعات سنگی تاریخی است که از کاوش‌ها و مرمت‌های سالیان گذشته در این محوطه ارزشمند به دست آمده‌اند، افتتاح این بخش، گامی مهم برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری مجموعه و روایت بهتر تاریخ پرفراز و نشیب این کلیسای کهن به شمار می‌رود.