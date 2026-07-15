۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۴

کشف جسد جوان ۲۷ ساله در سد تکاب

کشف جسد جوان ۲۷ ساله در سد تکاب

سرویس آذربایجان غربی- مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از کشف جسدجوان ۲۷ ساله با هویت معلوم، که در سد گوگوردچی تکاب غرق شده بود خبر داد.

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: با تلاش تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر تکاب ، نیروهای مردمی و دیگر سازمان های امدادی عملیات جستجو فرد غرق شده در سد گوگوردچی تکاب با کشف پیکر و تحویل به مراجع ذی صلاح پایان یافت.

او افزود: از ظهر دیروز در پی گزارش سقوط یک مرد ۲۷ ساله در سد گوگوردچی شهرستان تکاب، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شده بودند و عملیات بدون وقفه تا ۷:۳۰ صبح امروز ۲۴ تیر ادامه داشت.

مدیر عامل هلال احمر استان با اشاره به ششمین روز جست و جو برای فرد سقوط کرده در آبشار سوله دوکل ارومیه نیز گفت: جاتگران جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و نیروهای مردمی در روز ششم عملیات یافتن پیکر مغروق آب های خروشان دالامپر با به خطر انداختن جان خود همچنان در حال جستجو هستند و تا این لحظه خبری از گردشگر مفقود شده حاصل نشده است.
 

کد مطلب 2797311

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