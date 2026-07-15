کشف جسد جوان ۲۷ ساله در سد تکاب

به گزارش کردپرس، حمید محبوبی اظهار کرد: با تلاش تیم‌های امداد و نجات هلال‌احمر تکاب ، نیروهای مردمی و دیگر سازمان های امدادی عملیات جستجو فرد غرق شده در سد گوگوردچی تکاب با کشف پیکر و تحویل به مراجع ذی صلاح پایان یافت.



او افزود: از ظهر دیروز در پی گزارش سقوط یک مرد ۲۷ ساله در سد گوگوردچی شهرستان تکاب، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شده بودند و عملیات بدون وقفه تا ۷:۳۰ صبح امروز ۲۴ تیر ادامه داشت.

مدیر عامل هلال احمر استان با اشاره به ششمین روز جست و جو برای فرد سقوط کرده در آبشار سوله دوکل ارومیه نیز گفت: جاتگران جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی و نیروهای مردمی در روز ششم عملیات یافتن پیکر مغروق آب های خروشان دالامپر با به خطر انداختن جان خود همچنان در حال جستجو هستند و تا این لحظه خبری از گردشگر مفقود شده حاصل نشده است.

