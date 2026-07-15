۲۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۳

بازی با جان مردم در مهاباد/٢ دندان پزشکی غیر مجاز پلمب شد

بازی با جان مردم در مهاباد/٢ دندان پزشکی غیر مجاز پلمب شد

سرویس آذربایجان غربی- سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد از پلمب ۲ مرکز غیرمجاز ارایه خدمات دندانپزشکی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کردپرس، امید شاهی اظهار کرد: در پی بررسی‌های میدانی و مستندسازی تخلفات، ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهرستان مهاباد شناسایی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح پلمب شدند.

او افزود: بررسی‌ها نشان داد در این مراکز، افراد فاقد مجوز قانونی و صلاحیت تخصصی، اقدام به انجام مداخلات دندانپزشکی و ارائه خدمات درمانی می‌کردند که علاوه بر تخلف آشکار از قوانین حوزه سلامت، خطر انتقال بیماری‌های واگیردار و بروز عوارض جبران‌ناپذیر برای بیماران را به همراه داشت.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت بهداشتی شهروندان خط قرمز این شبکه است، گفت: هیچ‌گونه مماشاتی با مراکز درمانی فاقد مجوز یا واحدهایی که با ارایه خدمات غیراستاندارد سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، نخواهیم داشت.

شاهی افزود: شبکه بهداشت و درمان مهاباد با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، نظارت هوشمند و مستمر بر تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی را ادامه خواهد داد تا از هرگونه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی، از وجود مجوزهای قانونی و صلاحیت علمی کادر درمان اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

کد مطلب 2797309

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