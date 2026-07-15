بازی با جان مردم در مهاباد/٢ دندان پزشکی غیر مجاز پلمب شد

او افزود: بررسی‌ها نشان داد در این مراکز، افراد فاقد مجوز قانونی و صلاحیت تخصصی، اقدام به انجام مداخلات دندانپزشکی و ارائه خدمات درمانی می‌کردند که علاوه بر تخلف آشکار از قوانین حوزه سلامت، خطر انتقال بیماری‌های واگیردار و بروز عوارض جبران‌ناپذیر برای بیماران را به همراه داشت.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت بهداشتی شهروندان خط قرمز این شبکه است، گفت: هیچ‌گونه مماشاتی با مراکز درمانی فاقد مجوز یا واحدهایی که با ارایه خدمات غیراستاندارد سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، نخواهیم داشت.

شاهی افزود: شبکه بهداشت و درمان مهاباد با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، نظارت هوشمند و مستمر بر تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی را ادامه خواهد داد تا از هرگونه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی جلوگیری شود.

وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی، از وجود مجوزهای قانونی و صلاحیت علمی کادر درمان اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.