بازی با جان مردم در مهاباد/٢ دندان پزشکی غیر مجاز پلمب شد

به گزارش کردپرس، امید شاهی اظهار کرد: در پی بررسیهای میدانی و مستندسازی تخلفات، ۲ مرکز غیرمجاز ارائه خدمات دندانپزشکی در شهرستان مهاباد شناسایی و با هماهنگی مراجع ذیصلاح پلمب شدند.
او افزود: بررسیها نشان داد در این مراکز، افراد فاقد مجوز قانونی و صلاحیت تخصصی، اقدام به انجام مداخلات دندانپزشکی و ارائه خدمات درمانی میکردند که علاوه بر تخلف آشکار از قوانین حوزه سلامت، خطر انتقال بیماریهای واگیردار و بروز عوارض جبرانناپذیر برای بیماران را به همراه داشت.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تاکید بر اینکه سلامت و امنیت بهداشتی شهروندان خط قرمز این شبکه است، گفت: هیچگونه مماشاتی با مراکز درمانی فاقد مجوز یا واحدهایی که با ارایه خدمات غیراستاندارد سلامت مردم را به خطر میاندازند، نخواهیم داشت.
شاهی افزود: شبکه بهداشت و درمان مهاباد با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، نظارت هوشمند و مستمر بر تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی را ادامه خواهد داد تا از هرگونه دخالت غیرمجاز در امور پزشکی جلوگیری شود.
وی از شهروندان خواست پیش از مراجعه به مراکز درمانی، از وجود مجوزهای قانونی و صلاحیت علمی کادر درمان اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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