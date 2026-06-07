به گزارش کردپرس، بر پایه گزارش منتشرشده، گفت‌وگوها درباره تدوین یک «قانون چارچوب» در ارتباط با روند سیاسی جاری وارد مرحله تازه‌ای شده است. در همین راستا، اعضای هیئت امرالی و مقام‌های ارشد حزب عدالت و توسعه در روزهای گذشته در مجلس ترکیه دیدار و درباره محورهای کلی این طرح تبادل نظر کرده‌اند.

گفته می‌شود در این دیدار، علاوه بر بررسی نتایج سفر ۲۴ می هیئت امرالی به زندان امرالی، موضوعات مرتبط با چارچوب حقوقی و قانونی روند نیز مورد بحث قرار گرفته است. منابع نزدیک به مذاکرات این رایزنی‌ها را بخشی از تلاش‌ها برای تدوین یک پیش‌نویس اولیه و یافتن نقاط مشترک میان طرف‌ها توصیف کرده‌اند.

به نوشته روزنامه اوزگور پولوتیکا، هنوز متن نهایی یا توافق مشخصی درباره محتوای طرح شکل نگرفته و مذاکرات در مراحل اولیه قرار دارد. انتظار می‌رود با ادامه گفت‌وگوها و روشن‌تر شدن نیازهای حقوقی و سیاسی، نقشه راه این روند نیز مشخص‌تر شود.

همچنین اعلام شده است که هیئت امرالی و دم پارتی در روزهای آینده با نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه، نیز دیدار خواهند کرد. هدف از این دیدارها بررسی راهکارهای تسریع روند و ارزیابی نقش احتمالی مجلس در تدوین و تصویب چارچوب قانونی مورد نظر عنوان شده است.

در گزارش آمده است که قانون مورد بحث در محافل سیاسی با عناوینی مانند «قانون چارچوب»، «قانون صلح» یا «قانون گذار» شناخته می‌شود و هدف آن ایجاد بستر حقوقی لازم برای مرحله انتقالی و مدیریت تحولات احتمالی آینده است.

برخی از موضوعاتی که گفته می‌شود در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار دارند شامل تعیین وضعیت حقوقی اعضای گروه‌هایی است که فعالیت مسلحانه را متوقف کرده‌اند، بازنگری در برخی مواد قانونی مرتبط با مبارزه با تروریسم و قانون مجازات، و همچنین بررسی مقررات مربوط به اجرای احکام و شرایط حقوقی ادامه مذاکرات است. با این حال، هنوز هیچ متن رسمی یا نهایی از این طرح منتشر نشده است.

به گفته منابع مطلع، رایزنی‌ها در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت و جزئیات بیشتر پس از پیشرفت مذاکرات و شکل‌گیری توافق‌های اولیه مشخص خواهد شد.