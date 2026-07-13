سرخط خبرهای ۲۲ تیر خبرگزاری کردپرس

تجمع جوانان دیاربکر؛اوجالان باید آزاد شود
مجلس جوانان دم پارتی در دیاربکر با برگزاری تجمع و راهپیمایی، خواستار پایان دادن به حصر عبدالله اوجالان، به رسمیت شناختن جایگاه سیاسی او و فراهم شدن آزادی فیزیکیاش شد. این نهاد همچنین از دولت ترکیه خواست قوانین لازم برای پیشبرد روند صلح را هرچه سریعتر تصویب کند.
جشنواره طبیعت و فرهنگ ارغوان در مالاتیا
نخستین جشنواره «طبیعت و فرهنگ» به ابتکار پلتفرم طبیعت و فرهنگ ارغوان در شهرستان آرگوانِ مالاتیا برگزار شد. این جشنواره با حضور صدها نفر از ساکنان منطقه، فعالان فرهنگی و نمایندگان نهادهای مدنی، با اجرای موسیقی محلی، رقصهای آیینی و تأکید بر حفظ زبان، فرهنگ و باورهای علوی به پایان رسید.
عضو شورای اجرایی ک ج ک: طرح قانون پشیمانی از سوی دولت از پیش شکست خورده است
عضو شورای اجرایی اتحادیه جوامع کردستان (KCK) با بیان اینکه روند «صلح و جامعه دموکراتیک» تنها از طریق مذاکره، اقدامات متقابل و تضمینهای قانونی پیش خواهد رفت، مدعی شد دولت ترکیه شرایط ژئوپلیتیکی منطقه را به اشتباه تحلیل میکند و هنوز الزامات و پیامدهای تحولات خاورمیانه را بهدرستی درک نکرده است.
هشت حزب کُرد سوریه خواستار لغو طرح «کمربند عربی» و احیای نامهای تاریخی کُردی شدند
هشت حزب عضو نشست مشورتی احزاب کُرد سوریه با انتشار بیانیهای، از دولت جدید سوریه خواستند تمامی پیامدهای سیاستهای عربیسازی دوران حکومت بعث، از جمله طرح «کمربند عربی» را لغو کرده و نامهای تاریخی کُردی را به مناطق کُردنشین بازگرداند و حقوق تضییعشده مردم کُرد را جبران کند.
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