ورود ۳۰ دستگاه نفتکش جدید به ناوگان حمل ونقل فرآورده های نفتی منطقه کردستان

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی با اشاره به اهمیت ویژه حمل ونقل فرآورده های نفتی در فرآیند تامین و توزیع سوخت و چرخه تولید در استان، گفت: با پیگیری منطقه به منظور نوسازی و ارتقای ناوگان سوخت رسانی منطقه، ۳۰ دستگاه نفتکش نو در سالجاری به ناوگان حمل ونقل منطقه اضافه شد.

وی با اشاره به شرایط جغرافیای استان و وجود نقاط صعب العبور، زحمات و تلاش های رانندگان منطقه کردستان را بسیار مهم وحساس توصیف کرد و افزود: با فعالیت و همکاری مطلوب ۶ شرکت حمل ونقل و ۲۶۲ دستگاه نفتکش روزانه بیش از ۵ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در سطح استان جهت تامین سوخت مورد نیاز بخش های کشاورزی، صنایع، نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و ... به نحو مطلوبی توزیع می شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان حمل ونقل فرآورده های نفتی، اظهار کرد: نفتکش های جدید جذب شده مجهز به سیستم طرح کهاب هستند که افزون بر صرفه جویی در هدررفت بخارهای بنزین، در کاهش آلایندگی محیط زیستی نیز مؤثرند.

جمه حسنی با بیان اینکه ۹۲ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و ۵۲ جایگاه CNG سوخت مورد نیاز شهروندان کردستانی را تامین می کنند، ادامه داد: با برنامه ریزی و تلاش کارکنان پخش منطقه کردستان ورانندگان زحمت کش ۲۶۲ دستگاه نفتکش عملیات تامین و توزیع سوخت مورد نیاز استان به بهترین نحو ممکن در جریان است.