مهلت اصلاح اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا ۲۸ تیر تمدید شد

به گزارش کرد پرس، مصطفی فعله گری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدیان تا پایان روز ۲۸ تیرماه فرصت دارند نسبت به اصلاح و ثبت اظهارنامه یا خلاصه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۴ در سامانه مالیاتی اقدام کنند.

وی افزود: مطابق این بخشنامه، میزان بخشودگی جرایم برای دوره زمستان ۱۴۰۴ تا ۹۵ درصد، برای دوره های تابستان و پاییز ۹۰ درصد و برای دوره بهار ۸۵ درصد تعیین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان با بیان اینکه بهره مندی از این بخشودگی منوط به تعیین تکلیف بدهی مالیاتی است، اظهار کرد: مؤدیان باید حداکثر تا پایان روز ۲۹ تیرماه نسبت به پرداخت بدهی یا تعیین تکلیف مالیاتی خود اقدام کنند تا مشمول بخشودگی جرایم شوند.

فعله گری این فرصت را اقدامی در راستای حمایت از مؤدیان خوش حساب و کاهش هزینه های مالیاتی عنوان کرد و ادامه داد: اصلاح اطلاعات و تعیین تکلیف بدهی مالیاتی علاوه بر بهره مندی از بخشودگی جرایم، از ایجاد جرایم و بدهی های بیشتر در آینده جلوگیری می کند.

وی از مؤدیان مالیاتی استان خواست با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی، اصلاح اظهارنامه های خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و از فرصت فراهم شده برای استفاده از مزایای این بخشنامه بهره ببرند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان تأکید کرد: کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آماده ارائه راهنمایی و پاسخگویی به مؤدیان برای انجام فرآیند اصلاح اظهارنامه و تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی هستند.