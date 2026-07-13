بازدید استاندار کرمانشاه از مرز مندلی عراق

به گزارش کردپرس؛ استاندار کرمانشاه در رأس هیاتی از مدیران اقتصادی، نظامی، امنیتی و ستاد اربعین، صبح دوشنبه (۲۲ تیر) از طریق مرز خسروی وارد عراق شد و مورد استقبال مقامات استان دیالی قرار گرفت.

هدف از این سفر که با همراهی نماینده مردم غرب استان در مجلس و جمعی از فرمانداران و فرماندهان نظامی و انتظامی انجام می شود، توسعه تبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی با استان دیالی و تسهیل تردد زائران اربعین حسینی است.

منوچهر حبیبی در نخستین برنامه این سفر، از مرز و گمرک مندلی عراق (واقع در مجاورت مرز سومار) بازدید کرد و ضمن بررسی روند تبادلات تجاری و تردد کامیونهای صادراتی ایران، با توجه به مصوبه امسال ستاد مرکزی اربعین مبنی بر معرفی مرز سومار به عنوان دومین گذرگاه اربعینی استان کرمانشاه، وضعیت زیرساختهای این گذرگاه مرزی را برای میزبانی از زائران حسینی ارزیابی کرد.



حبیبی در این بازدید با تأکید بر ضرورت آماده سازی هرچه سریعتر زیرساختهای مرز مندلی برای حضور زائران ایرانی، گفت: «این موضوع یکی از مطالبات جدی مردم غرب استان است و ارتقای امکانات این مرز، ضمن تسهیل تردد زائران، میتواند بار ترافیکی سایر مرزهای اربعینی را کاهش دهد، به ویژه آنکه مرز سومار فاصله نزدیکتری تا شهرهای زیارتی عراق دارد.»



استاندار کرمانشاه با بیان اینکه فعال شدن مرزهای سومار و مندلی سبب رونق و تحول مثبت اقتصادی در کل منطقه خواهد شد، گفت: این موضوع برای ما یک اولویت قطعی و مهم است و با قدرت آن را پیگیری می‌کنیم و در عین حال از مسئولان محترم مندلی و دیالی هم انتظار داریم که با جدیت در کنار ما باشند.



فتح الله حسینی نماینده مردم قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب در مجلس، معاون اقتصادی استانداری، فرماندار قصرشیرین، فرماندار گیلانغرب و دستیار استاندار در امور عراق در این سفر استاندار کرمانشاه را همراهی می کنند.







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